Спикер Рийгикогу: Эстония поддерживает намерение Косово вступить в Евросоюз

Хуссар отметил, что Эстония и Косово поддерживают хорошие отношения, которые с каждым годом становятся все более тесными, и заверил, что Эстония внимательно следит за развитием событий в регионе. «Мы видим, что вы сосредоточились на реализации реформ и строительстве государства», - сказал он.

Хуссар заверил, что Эстония поддерживает Косово в стремлении присоединиться как к Европейскому союзу, так и к другим международным организациям, и готова поделиться своим опытом. «Мы хотим оказать вам на этом пути всестороннюю поддержку», - сказал спикер Рийгикогу в ходе встречи и положительно отозвался о том, что с 1 января в Косово вступил в действие долгожданный безвизовый режим с Европейским союзом.

Спикер парламента Косово поблагодарил государство и народ Эстонии за твердую поддержку и отметил, что в 2008 году Эстония стала одним из первых государств, поддержавших независимость Косово. По словам Хуссара, для Эстонии важно, чтобы процесс признания Косово как независимого государства продолжился.

Спикеры также обсудили отношения Косово с Сербией и ситуацию на Западных Балканах в целом. Хуссар отметил, что важно предпринимать усилия для нормализации отношений.

Спикеры парламентов также обсудили агрессивную войну России в Украине. По словам Хуссара, крайне важно, чтобы западный мир продолжал оказывать Украине помощь. «Достигнутое недавно на Европейском совете соглашение о выделении 50 млрд евро - это значительный шаг, но Украине требуется от союзников еще больше военной помощи, чтобы победить в развязанной Россией войне. Мы должны предпринимать для этого коллективные усилия, так как Россия воюет не только с Украиной, но и со всем западным миром», - сказал спикер Рийгикогу.

Спикер парламента Косово находится сегодня в Эстонии с официальным визитом, в ходе которого в Рийгикогу также запланированы встречи с председателем комиссии по государственной обороне Калевом Стойческу и членами комиссии, а также с членами депутатской группы по парламентским связям с Косово. Кроме того, Конюфца встретится с президентом Аларом Карисом и премьер-министром Каей Каллас.