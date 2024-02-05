Союз работников образования: от продолжения забастовки пострадали бы дети и учителя

По словам пресс-секретаря EHL Янно Исата, минимальным требованием был 5-процентный рост минимальной ставки. «Мы добились 4,1 процента. Идеалом были бы 11 процентов, то есть 1950 евро. С учетом того, что партия, занимающая силовую позицию в правительстве, даже не собиралась делать уступки, достигнутое соглашение было совсем неплохим, - сказал Исат. - Эстонский союз работников образования начал переговоры о зарплате учителей в мае прошлого года. На столе со стороны правительства были нулевой рост зарплат и потенциальная заморозка зарплат, о коллективном договоре даже не было речи. Так что мы ни в коем случае не опозорили себя».

Исат признал, что можно было бы добиться и лучшего. «Каждому учителю стоит спросить у себя, сколько он сделал со своей стороны и хватило бы его на большее, - отметил Исат. - Нельзя допустить, чтобы из-за высокомерия одной партии дети и учителя пострадали еще сильнее. И, как четко указывает подписанный договор с правительством - в случае невыполнения договора трудовой мир прервется и восстановится право на забастовку. Я не думаю, что хотя бы одна из правительственных партий захотела бы вновь пойти этим путем».

В прошлом году минимальная зарплата учителей в общеобразовательных школах составляла 1749 евро, в этом году с 1 января она составляет 1820 евро. «Поскольку и фонд дифференциации, который выделяют местным самоуправлениям, вырос на 3 процента, это также создает дополнительные возможности для роста зарплат, в том числе зарплат детсадовских воспитателей и доплаты. Например, Таллинн уже поднял плату для классных руководителей. Таким образом, важно, что зарплата учителей не понизилась по сравнению со средней зарплатой в стране», - сказал Исат.

Он добавил, что рост в 17 евро, о котором писали СМИ, полностью вырван из контекста. «Это разница между 1803 евро и 1820 евро, поскольку 1803 евро в какой-то момент были предложением правительства», - пояснил Исат.

В соответствии с соглашением, предложенным правительством, минимальная ставка зарплат учителей вырастет на 4,1 процента до 1820 евро, тем самым средняя зарплата вырастет на 6,6 процента до 2184 евро. Тем самым сохранится соотношение зарплаты учителей со средней зарплатой Эстонии - оно составит 112 процентов.