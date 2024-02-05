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ШАГ К ЕДИНОЙ ВАЛЮТЕ ⟩ Правительство Чехии назначило комиссара по переходу на евро

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Министр по делам Европы Мартин Дворжак.
Министр по делам Европы Мартин Дворжак. Фото: FEHIM DEMIR

Правительство Чехии в понедельник, 5 февраля, назначило комиссара по переходу на евро, который будет руководить шагами по введению единой европейской валюты.

Министр по делам Европы Мартин Дворжак сказал, что новый комиссар, экономист Петр Заградник, был назначен для того, чтобы придать новый импульс дебатам о евро и убедить общественность в том, что выполнение Маастрихтских критериев, необходимых для введения евро, отвечает интересам народа.

По мнению экспертов, переход на евро прежде всего принесет пользу экспортерам. Президент Чехии Петр Павел в новогоднем обращении сказал, что пришло время предпринять конкретные шаги, которые приведут к выполнению обещания присоединиться к еврозоне.

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