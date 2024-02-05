Правительство Чехии в понедельник, 5 февраля, назначило комиссара по переходу на евро, который будет руководить шагами по введению единой европейской валюты.
Для подписчиков
ШАГ К ЕДИНОЙ ВАЛЮТЕ ⟩ Правительство Чехии назначило комиссара по переходу на евро
Министр по делам Европы Мартин Дворжак сказал, что новый комиссар, экономист Петр Заградник, был назначен для того, чтобы придать новый импульс дебатам о евро и убедить общественность в том, что выполнение Маастрихтских критериев, необходимых для введения евро, отвечает интересам народа.