ШАГ К ЕДИНОЙ ВАЛЮТЕ ⟩ Правительство Чехии назначило комиссара по переходу на евро

Министр по делам Европы Мартин Дворжак сказал, что новый комиссар, экономист Петр Заградник, был назначен для того, чтобы придать новый импульс дебатам о евро и убедить общественность в том, что выполнение Маастрихтских критериев, необходимых для введения евро, отвечает интересам народа.