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БОЛЬШОЙ ОБЗОР ⟩ Результаты госэкзаменов в гимназиях: кто возглавляет рейтинг русскоязычных школ Эстонии?

Лоора-Элизабет Ломп Аарне Сеппель Rus.Postimees
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Госэкзамен. Иллюстративное фото.
Госэкзамен. Иллюстративное фото. Фото: Postimees / SILLE ANNUK

Уже второй год подряд после пандемии коронавируса госэкзамены состоялись прошлой весной в обычном порядке. Результаты экзаменов показывают, что лучшие школы остаются одними и теми же на протяжении многих лет.

Тройка лидеров рейтинга школ, составленного Postimees, осталась неизменной. Таллиннская реальная школа вновь получила самый высокий результат на государственных экзаменах - 265,62 балла. Таллиннский английский колледж занял второе место с результатом 265,40 балла. На третьем месте второй год подряд находится Гимназия Густава Адольфа (253,54 балла), занявшая четвертое место в рейтинге 2021 года.

Эне Саар, директор Таллиннской реальной школы, рассказала Postimees, что это большое признание для учеников и учителей. Насколько сложно удерживать школу на вершине рейтинга? «Это результат многолетней работы. Это значит, что мы ведем системную и последовательную работу! Результат экзамена не приходит за два или три дня обучения. Это все равно важный результат, и куда бы человек потом не направил свою жизнь, если результат пришел после длительной усердной подготовки, то от этого всегда будет польза!» - рассказала Саар.

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