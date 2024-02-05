Уже второй год подряд после пандемии коронавируса госэкзамены состоялись прошлой весной в обычном порядке. Результаты экзаменов показывают, что лучшие школы остаются одними и теми же на протяжении многих лет.
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БОЛЬШОЙ ОБЗОР ⟩ Результаты госэкзаменов в гимназиях: кто возглавляет рейтинг русскоязычных школ Эстонии?
Тройка лидеров рейтинга школ, составленного Postimees, осталась неизменной. Таллиннская реальная школа вновь получила самый высокий результат на государственных экзаменах - 265,62 балла. Таллиннский английский колледж занял второе место с результатом 265,40 балла. На третьем месте второй год подряд находится Гимназия Густава Адольфа (253,54 балла), занявшая четвертое место в рейтинге 2021 года.