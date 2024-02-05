БОЛЬШОЙ ОБЗОР ⟩ Результаты госэкзаменов в гимназиях: кто возглавляет рейтинг русскоязычных школ Эстонии?

Эне Саар, директор Таллиннской реальной школы, рассказала Postimees, что это большое признание для учеников и учителей. Насколько сложно удерживать школу на вершине рейтинга? «Это результат многолетней работы. Это значит, что мы ведем системную и последовательную работу! Результат экзамена не приходит за два или три дня обучения. Это все равно важный результат, и куда бы человек потом не направил свою жизнь, если результат пришел после длительной усердной подготовки, то от этого всегда будет польза!» - рассказала Саар.