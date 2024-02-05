Видео ⟩ Назови таракана в честь бывшего… и скорми его в зоопарке

Возможны варианты: вместо таракана для тех же целей веганы могут выбрать овощ, тогда как более кровожадные клиенты – грызуна (тушка будет предварительно заморожена), пишет Independent.

Хочешь отомстить своему бывшему или бывшей? Или избавить себя от печальных воспоминаний о неудачных отношениях? Нет ничего проще.

Желающие принять участие в акции могут пожертвовать на сайте зоопарка Сан-Антонио 5 долларов за овощ, 10 долларов за таракана или 25 долларов за грызуна (обычно замороженную крысу).

За пожертвование, помимо непосредственно таракана, вы получите цифровую открытку ко Дню святого Валентина.

Также есть возможность отправить аналогичную цифровую открытку своему бывшему партнеру.

Те, кто хочет пойти еще дальше, могут за дополнительную плату отправить экс-партнеру видеоролик, на котором животное с аппетитом пожирает таракана, овощ или крысу.

Аналогичная акция проводилась в зоопарке Сан-Антонио в прошлом году - в общей сложности тогда было собрано порядка 8 000 пожертвований из разных стран.

Самыми популярными именами тараканов и грызунов в 2022 году были Зак, Рэй и Адам.

Ежегодная посещаемость зоопарка Сан-Антонио превышает миллион человек.