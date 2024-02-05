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Сотни уволенных ⟩ Крупный банк начинает масштабные сокращения

PM Majandus
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Контора банка Société Générale (иллюстративное фото).
Контора банка Société Générale (иллюстративное фото). Фото: Société Générale

Французский банк Societe Generale планирует сократить около 900 рабочих мест в своей парижской штаб-квартире, сообщает Reuters.

Предлагаемые сокращения составляют менее двух процентов от общего числа сотрудников банка и около пяти процентов сотрудников головного офиса.

«Цель - консолидировать и объединить определенные направления и функции, сократить уровни управления для ускорения принятия решений», - отмечается в пресс-релизе Societe Generale.

Ранее руководство банка объявило о своем намерении сэкономить порядка 1,7 миллиарда евро к 2026 году за счет оптимизации расходов.

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