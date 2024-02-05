Полиция разыскивает недавно родившую женщину, которой может потребоваться срочная помощь

Сегодня около полудня полиция получила сообщение, что в районе деревни Сууре-Ляхтру в волости Ляэне-Нигула (Ляэнемаа) утром могла находиться женщина, которая недавно родила ребенка, но, возможно, не получила необходимую послеродовую медицинскую помощь.

К сожалению, у полиции нет более подробной информации об особых приметах женщины или месте ее пребывания или проживания, но есть основания полагать, что женщина еще не обратилась за медицинской помощью в больницу после родов и поэтому может срочно в ней нуждаться.

Полиция уведомила больницы и искала женщину в районе ее возможного утреннего пребывания с помощью служебной собаки и дронов, а также собрала информацию в этом районе, но пока безрезультатно.

Полиция просит всех, кто сегодня видел предположительно нуждающуюся в помощи женщину или знает о ее возможном местонахождении или направлении движения, сообщить об этом, позвонив по номеру 5198 9886 или 112.