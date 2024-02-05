В некоторых уездах значительно упростили покупку билетов в автобусах

Бесконтактные платежи посредством валидаторов можно совершать в автобусах Харьюмаа, Рапламаа, Ляэнемаа и Ляэне-Вирумаа, всего почти в 350 автобусах. В общественном транспорте оплатить билет можно бесконтактным способом с помощью карт Mastercard, Maestro, Visa или Visa Electron.

Бесконтактная оплата возможна, если на банковской карте есть соответствующий логотип и владелец карты авторизован для бесконтактных платежей и платежей в интернет-магазинах. Платежи можно совершать обычной картой или картой, вставленной в смарт-устройство.

Банковская карта может быть использована только для покупки индивидуальных билетов по полной цене и не может быть использована для покупки персонализированных льготных билетов. Аналогично, на билеты, приобретенные с помощью банковской карты, не распространяется скидка на стоимость одного билета.

Поскольку подавляющее большинство владельцев карт ISIC имеют право на скидку на проезд или даже на бесплатный проезд, во избежание ошибочных покупок по полному тарифу нельзя использовать карты ISIC, выданные в Эстонии, для покупки билетов посредством валидатора.

В сотрудничестве с волостью Центр общественного транспорта Северной Эстонии в 2023 году в экспериментальном порядке ввел использование банковских карт в автобусах на маршрутах в пределах волости Виймси. Это новшество было положительно оценено пассажирами, и к концу года было продано 13,5% всех билетов.