«Не позволяйте женщинам править»: молодежного работника в Мустамяэ уволили за провокационные посты

В последние недели в социальной сети Х Дмитрий Шпак неоднократно репостил твиты скандально известного блогера Эндрю Тейта, которого он называет «совершенно нормальным парнем».

Среди прочего, Шпак публиковал и собственные посты, в числе которых были такие высказывания: «Не позволяйте женщинам править, это разрушит общество», «Ничего не имею против женщин, но на лидерство они не годятся: слишком эмоциональны и ими легко манипулировать».

«Вы знаете, кто недостаточно здоров, чтобы иметь ребенка? Толстые лесбиянки и толстые транссексуалки. И вы знаете почему: потому что они толстые», - еще один из примеров провокационных постов Шпака.

Посты Шпака в социальной сети Х. Фото: Kuvatõmmis

«Гомосексуальность - это во многом травма и ненависть по отношению к своим родителям. Две женщины не могут жить без мужчины», - считает Шпак.

Помимо этого, молодежный работник, который в детстве получил эстонское гражданство и скоро отметит свое 28-летие, высказывался об абортах, внутренней политике США и Эстонии, войне в Украине и многих других темах.

«Данная информация сегодня дошла и до управы Мустамяэского района», - говорит Мари Торга, главный специалист управы по связям с общественностью.

«Это крайне прискорбная ситуация, любое разжигание гнева и нетерпимости с нашей стороны недопустимо. Управа Мустамяэ приносит извинения за столь досадный инцидент», - дополняет картину Торга.

You know who is not fit to have a child - FAT LESBIAAAAAN .

And TRANS FAT PEOPLE .

You know - because they are fat.#LGBT — Dmitri Shpak (@ShpakDmitri) February 3, 2024

You know who is not fit to have a child - FAT LESBIAAAAAN .

And TRANS FAT PEOPLE .

You know - because they are fat.#LGBT — Dmitri Shpak (@ShpakDmitri) February 3, 2024

По ее словам, подобное поведение сотрудника находится в серьезном противоречии с нормами и рабочей практикой, а также с профессиональной этикой специалиста по работе с молодежью.

«На этом основании мы предложили работнику расторгнуть трудовые отношения, на что он согласился», - резюмирует Торга.

Сам Шпак заявил, что готов пообщаться с прессой после своего последнего рабочего дня, 9 февраля нынешнего года.

«Я не верю в гомофобию и женоненавистничество», - добавил он.