Сообщения типа «Не позволяйте женщинам править, это разрушает общество» стоили должности Дмитрию Шпаку, молодежному работнику Открытого молодежного центра Мустамяэ.
«Не позволяйте женщинам править»: молодежного работника в Мустамяэ уволили за провокационные посты
В последние недели в социальной сети Х Дмитрий Шпак неоднократно репостил твиты скандально известного блогера Эндрю Тейта, которого он называет «совершенно нормальным парнем».
Среди прочего, Шпак публиковал и собственные посты, в числе которых были такие высказывания: «Не позволяйте женщинам править, это разрушит общество», «Ничего не имею против женщин, но на лидерство они не годятся: слишком эмоциональны и ими легко манипулировать».
«Вы знаете, кто недостаточно здоров, чтобы иметь ребенка? Толстые лесбиянки и толстые транссексуалки. И вы знаете почему: потому что они толстые», - еще один из примеров провокационных постов Шпака.
«Гомосексуальность - это во многом травма и ненависть по отношению к своим родителям. Две женщины не могут жить без мужчины», - считает Шпак.
Помимо этого, молодежный работник, который в детстве получил эстонское гражданство и скоро отметит свое 28-летие, высказывался об абортах, внутренней политике США и Эстонии, войне в Украине и многих других темах.
«Данная информация сегодня дошла и до управы Мустамяэского района», - говорит Мари Торга, главный специалист управы по связям с общественностью.
«Это крайне прискорбная ситуация, любое разжигание гнева и нетерпимости с нашей стороны недопустимо. Управа Мустамяэ приносит извинения за столь досадный инцидент», - дополняет картину Торга.
You know who is not fit to have a child - FAT LESBIAAAAAN .— Dmitri Shpak (@ShpakDmitri) February 3, 2024
And TRANS FAT PEOPLE .
You know - because they are fat.#LGBT
You know who is not fit to have a child - FAT LESBIAAAAAN .— Dmitri Shpak (@ShpakDmitri) February 3, 2024
And TRANS FAT PEOPLE .
You know - because they are fat.#LGBT
По ее словам, подобное поведение сотрудника находится в серьезном противоречии с нормами и рабочей практикой, а также с профессиональной этикой специалиста по работе с молодежью.
«На этом основании мы предложили работнику расторгнуть трудовые отношения, на что он согласился», - резюмирует Торга.
Сам Шпак заявил, что готов пообщаться с прессой после своего последнего рабочего дня, 9 февраля нынешнего года.
«Я не верю в гомофобию и женоненавистничество», - добавил он.