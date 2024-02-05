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ФОТО ⟩ «Уму непостижимо»: парковка в четыре ряда в одном из столичных дворов удивила читателя

rus.postimees.ee
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В густонаселенных районах не хватает парковочных мест: жители столичного Ласнамяэ вынуждены парковаться аж в четыре ряда, даже несмотря на то, что нарушают закон. 

«Автомобили припаркованы в четыре ряда, что затрудняет проезд остального транспорта. Как проехать машине скорой помощи или спасателям? Кругом чистый лед!» - возмущается читатель Postimees парковкой машин во дворе у дома по адресу Линнамяэ-теэ, 87.

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