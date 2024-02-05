ФОТО ⟩ «Уму непостижимо»: парковка в четыре ряда в одном из столичных дворов удивила читателя

«Автомобили припаркованы в четыре ряда, что затрудняет проезд остального транспорта. Как проехать машине скорой помощи или спасателям? Кругом чистый лед!» - возмущается читатель Postimees парковкой машин во дворе у дома по адресу Линнамяэ-теэ, 87.