В густонаселенных районах не хватает парковочных мест: жители столичного Ласнамяэ вынуждены парковаться аж в четыре ряда, даже несмотря на то, что нарушают закон.
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ФОТО ⟩ «Уму непостижимо»: парковка в четыре ряда в одном из столичных дворов удивила читателя
«Автомобили припаркованы в четыре ряда, что затрудняет проезд остального транспорта. Как проехать машине скорой помощи или спасателям? Кругом чистый лед!» - возмущается читатель Postimees парковкой машин во дворе у дома по адресу Линнамяэ-теэ, 87.