Букингемский дворец объявил, что король Карл III лечится от раковой опухоли.
Король Великобритании начал лечение от раковой опухоли
На время лечения он продолжит исполнять церемониальные обязанности, но воздержится от публичных мероприятий.
Как сказано в заявлении дворца, король «остается настроенным позитивно в отношении своего лечения и с нетерпением ждет возвращения ко всем своим публичным обязанностям в полном объеме.
Представитель короля не раскрыл тип рака, которым тот болен, но подчернул, что это не рак простаты.
На прошлой неделе король выписался из больницы после хирургической операции в связи с увеличенной простатой. Во дворце эту патологию называли неопасной.
Подпишитесь на нашу имейл-рассылку, и каждый вечер с понедельника по пятницу вы будете получать самые основные новости за день, а также контекст, который поможет вам разобраться в происходящем.