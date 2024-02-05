Король Великобритании начал лечение от раковой опухоли

На время лечения он продолжит исполнять церемониальные обязанности, но воздержится от публичных мероприятий.

Как сказано в заявлении дворца, король «остается настроенным позитивно в отношении своего лечения и с нетерпением ждет возвращения ко всем своим публичным обязанностям в полном объеме.

Представитель короля не раскрыл тип рака, которым тот болен, но подчернул, что это не рак простаты.

На прошлой неделе король выписался из больницы после хирургической операции в связи с увеличенной простатой. Во дворце эту патологию называли неопасной.

Фото: BBC

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Фото: BBC