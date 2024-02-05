Фото ⟩ В центре Тарту загорелся автомобиль с украинскими номерами

Судя по всему, автомобиль Hyundai загорелся из-за неисправности газобаллонного оборудования, однако точная причина возгорания пока не известна.

Автомобиль Hyundai с украинскими номерами загорелся во вторник вечером на улице Александри в центре Тарту.

По словам находившегося на месте корреспондента, при возгорании были также слышны взрывы.

Согласно предварительной оценке спасателей, речь может идти о взрыве установленного в автомобиле газобаллонного оборудования.

В загоревшейся по неизвестной причине машине не было людей, поэтому в результате пожара, к счастью, никто не пострадал.