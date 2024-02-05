Лукашенко разрешил белорусским военным стрелять по мирному населению

Об этом говорится в обнародованном указе Лукашенко, сообщает агентство УНИАН.

Белорусский диктатор разрешил военным применять против граждан боевое оружие и спецсредства – теперь это можно делать без предупредительных выстрелов.

Согласно документу, отныне военнослужащие имеют право применять против населения Беларуси физическую силу, специальные средства, боевую и специальную технику, а также боевое оружие «с учетом обстановки».

Если раньше белорусские военные были обязаны предупреждать о применении оружия, прежде чем стрелять непосредственно в мирных граждан, то новые законы этого больше не требуют.

Также из белорусского законодательства был исключен пункт о злоупотреблении властью, который ранее предусматривал, что применение физической силы и оружия при превышении полномочий влечет за собой ответственность, установленную правовыми актами.

Кроме того, белорусские военные теперь также имеют законное право применять огнестрельное оружие против граждан страны, не неся ответственности за причиненный ущерб, если оружие «применялось по правилам».

В прошлом месяце Лукашенко также внес изменения в закон об органах госбезопасности.

Нововведения позволяют использовать оружие против женщин, детей и людей с ограниченными возможностями «в случаях вооруженного сопротивления, вооруженного или группового нападения или других действий, угрожающих жизни или здоровью людей».