Место проведения чемпионата мира по биатлону накрыл сильнейший шторм

«Стадион, где будут проводиться соревнования, пострадал из-за непогоды, а также мы потеряли много снега. Поэтому перед тренировками необходимо провести серьёзную работу», - рассказал НКР спортивный директор Международной лыжной федерации Даниэль Бём.

Исходя из нынешнего прногноза погоды видно, что первая неделя соревнований чемпионата мира пройдет в Нове-Место в условиях сильной оттепели. Например, в субботу во время мужского спринта на 10 км температура может подняться до 10 градусов тепла. Международная федерация не видит большой проблемы с температурами.

«Слой снега на лыжне достаточно толстый, и при необходимости мы можем привезти из запасов еще 50 тысяч кубометров снега. В то же время необходимо провести работу, чтобы полностью подготовить лыжную трассу к соревнованиям», — добавил Бём, отметив совершенно неожиданную проблему.

Как оказалось, наибольший ущерб горнолыжным склонам нанесли рекламные щиты, снесенные сильным ветром. В некоторых местах также могут быть поваленные деревья.

«Тут довольно опасно находиться. На улице очень ветрено и снег грязный. Также имеются деревья, которые вот-вот могут упасть. В лесу сейчас страшно находиться», — рассказал бывший норвежский лыжник-биатлонист Ола Лунде, работающий экспертом в NRK.

Чемпионат мира по биатлону в Нове-Место должен стартовать в среду; первой дистанцией станет смешанная эстафета.