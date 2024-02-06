В минувшие выходные в Таллинне прошел крупный международный турнир легкоатлетов-многоборцев, в рамках которого также определялись и чемпионы Эстонии в закрытом помещении, сообщает Rus.Err.
На международном турнире по многоборью определились и чемпионы Эстонии
Ханс-Кристиан Хаусенберг стал чемпионом Эстонии в закрытых помещениях в семиборье.
Победил в Таллинне главный фаворит соревнований норвежец Сандер Скотхайм (6281).
У женщин международный турнир в Таллинне в пятиборье выиграла украинка Юлия Лобан (4537). Чемпионкой Эстонии в этом виде программы стала занявшая общее девятое место Катре София Пальм, которая набрала 4315 очков.