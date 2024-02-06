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На международном турнире по многоборью определились и чемпионы Эстонии

rus.postimees.ee
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Ханс-Кристиан Хаузенберг.
Ханс-Кристиан Хаузенберг. Фото: Tairo Lutter

В минувшие выходные в Таллинне прошел крупный международный турнир легкоатлетов-многоборцев, в рамках которого также определялись и чемпионы Эстонии в закрытом помещении, сообщает Rus.Err.

Ханс-Кристиан Хаусенберг стал чемпионом Эстонии в закрытых помещениях в семиборье.

Победил в Таллинне главный фаворит соревнований норвежец Сандер Скотхайм (6281).

У женщин международный турнир в Таллинне в пятиборье выиграла украинка Юлия Лобан (4537). Чемпионкой Эстонии в этом виде программы стала занявшая общее девятое место Катре София Пальм, которая набрала 4315 очков.

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