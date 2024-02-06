Волейболист второй раз пережил сердечный приступ прямо во время матча и чудом остался в живых

У Перина, выступающего за команду Маасейка (Бельгия) «Гриньярд», первый сердечный приступ произошел в ноябре 2022 года. К игроку, потерявшему сознание на поле во время матча, бросился на помощь пожарный, который оказался спасателем. Спустя полтора года события повторились.

Накануне клуб Перина встретился с «Варемме». Матч был выигран со счетом 3:0, но в решающем гейме 21-летний Перин снова упал на поле. В этот раз волейболиста от смерти спас дефибриллятор. При этом все происходило на глазах у родителей Перина, пришедших посмотреть выступление своих сыновей (19-летний Пьер Перин представляет клуб «Варемме»).

«Все произошло в 20:12. Мартин Перин внезапно потерял сознание, но дефибриллятор быстро вернул его в сознание. Игрока доставили в больницу, и ситуация была взята под контроль», - говорится в сообщении команды Маасейка.

«Через час после инцидента Мартин уже смог связаться со своими товарищами по команде через WhatsApp. Он подтвердил, что некоторое время ему придется провести в больнице, где ему проведут более детальное обследование».