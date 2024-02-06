Рано утром во вторник основные и второстепенные дорогах местами влажные после обработки реагентами, но в основном после ночного снегопада покрыты снегом и обледенели.
Транспортный департамент предупреждает: на дорогах Эстонии велика опасность гололедицы
Температура воздуха повсеместно ниже нуля. Департамент транспорта в переданном пресс-релизе предупреждает о гололедице на дорогах.
Во вторник днем местами пройдет небольшой снег, температура воздуха будет ниже нуля. Дороги будут обледенелыми и заснеженными, особенно второстепенные дороги.