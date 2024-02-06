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Транспортный департамент предупреждает: на дорогах Эстонии велика опасность гололедицы

BNS
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На дорогах Эстонии может быть гололедица.
На дорогах Эстонии может быть гололедица. Фото: Liis Treimann

Рано утром во вторник основные и второстепенные дорогах местами влажные после обработки реагентами, но в основном после ночного снегопада покрыты снегом и обледенели.

Температура воздуха повсеместно ниже нуля. Департамент транспорта в переданном пресс-релизе предупреждает о гололедице на дорогах.

Во вторник днем местами пройдет небольшой снег, температура воздуха будет ниже нуля. Дороги будут обледенелыми и заснеженными, особенно второстепенные дороги.

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