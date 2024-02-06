В Швеции объявят решение по делу «Северных потоков»

Спустя почти полтора года после взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2», построенных для транспортировки российского газа в Германию, расследование приближается к поворотному моменту. Прокуратура Швеции в понедельник, 5 февраля, заявила, что до конца текущей недели примет решение о прекращении расследования или предъявлении обвинений по делу о диверсиях на газопроводах, проложенных по дну Балтийского моря.

Прокурор Швеции Матс Люнгквист, возглавляющий расследование по делу подрыва «Северных потоков», заявил в интервью газете Expressen, что объявит о решении в один из ближайших дней. При этом он не уточнил деталей.

Шведская прокуратура в ответ на запрос агентства dpa сообщила, что данное решение будет затрагивать только проводящееся в Швеции расследование взрывов на «Северных потоках». При этом пока неясно, будет ли прекращено расследование, будут ли предъявлены обвинения или выдан возможный международный ордер на арест подозреваемых, отмечает dpa.

Взрывы на «Северных потоках»

В сентябре 2022 года были взорваны три из четырех ниток подводных газопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2». Европейские власти пообещали, что подобная беспрецедентная атака на действующую энергетическую инфраструктуру Европы «неприемлема и повлечет за собой самые жесткие ответные меры».

По мере продвижение расследования западные СМИ, в том числе The New York Times, Die Zeit и The Washington Post, все чаще стали писать об украинском следе во взрыве. Судя по сообщениям в различных источниках, следствие считает, что диверсия была устроена группой украинцев с помощью 15-метровой парусной яхты «Андромеда», арендованной компанией из Польши.

Помимо Швеции, расследование диверсий на «Северных потоках» проводят Германия и Дания.

Россия подвергает сомнению версию об украинской яхте в истории о диверсиях на газопроводах. Москва подозревает Вашингтон и Лондон в причастности к подрывам «Северных потоков» и требует международного расследования произошедшего.