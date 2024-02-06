Легендарному футболисту грозит до 15 лет заключения

40-летний Алвес, обвиняемый в изнасиловании, с января прошлого года находится в предварительном заключении в Барселоне. Причиной задержания стало предполагаемое изнасилование девушки, которое Алвес совершил в декабре 2022 года в ночном клубе Барселоны. Испанская прокуратура требует для легендарного футболиста девяти лет тюремного заключения. Защитники предполагаемой жертвы хотят отправить Алвеса за решетку на 12 лет.

Накануне Алвес впервые предстал перед общественностью – его привезли в суд Барселоны. Слушания по его делу продлятся с 5 по 7 февраля. За это время станет ясно, какое наказание будет назначено футболисту. Согласно испанскому законодательству, максимальный срок заключения за изнасилование составляет 15 лет.

40-летний Алвес – один из самых успешных футболистов мира, за свою карьеру выигравший 42 титула. Лучшие годы своей карьеры он провел в «Барселоне», с которой стал шестикратным чемпионом Испании и трижды выиграл Лигу чемпионов. В составе сборной Бразилии он стал двукратным чемпионом Южной Америки.