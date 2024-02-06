За 37 дней этого года жертвами мошенников стали почти сто человек, общий ущерб составил около 400 000 евро. Кроме того, 130 человек сообщили в полицию о попытках мошенничества, с которыми они столкнулись по телефону, СМС, в чате или просто через интернет. Этим людям удалось сохранить самообладание и не стать потерпевшими.

Некоторые примеры совершенных или неудавшихся мошенничеств

Житель Маарду получил звонок от предполагаемого сотрудника клиентской службы Swedbank, который утверждал, что кто-то пытался оформить на его имя кредит. Получатель звонка подтвердил коды безопасности с помощью Smart-ID, снял деньги со счета и передал их курьеру. Ущерб от мошенничества составил 4550 евро, к суммам кредита добавляются возможные обязательные проценты по кредиту.

21-летняя женщина сообщила, что ей позвонили якобы из банка с уведомлением, что на ее имя хотят взять кредит. По указаниям мошенника жертва взяла кредит, сняла деньги из банка и отправила их почтой в Румынию.

Был получен звонок на английском языке от человека, который представился норвежским полицейским. Он утверждал, что адресат участвовал в отмывании денег и с помощью его ИД-карты было совершено мошенничество. Тот, кому звонили, повесил трубку.