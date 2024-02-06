Полиция наглядно покажет, какими приемами пользуются мошенники, чтобы выманивать у людей деньги

По словам капитана полиции Маарьи Пунак, в Эстонии растет распространение разных видов мошенничества и увеличиваются суммы ущерба.

«Мы раньше проводили похожие марафоны в социальной сети Facebook, где показывали, с какими вызовами полиция имеет дело в течение суток. Такие марафоны неизменно привлекают внимание людей, и в день безопасного Интернета мы хотим показать, насколько массовый характер стало носить мошенничество. Люди каждый год теряют миллионы евро из-за их деятельности, и сегодня мы покажем на своей странице в Facebook, какими приемами они пользуются, чтобы выманивать у людей деньги, и как можно себя защитить от этого», – сказала Пунак.

По данным полиции, каждый год жертвами мошенников становятся примерно 1500 человек, а общий причиненный им ущерб исчисляется миллионами. Также полиция получает в год примерно 20 000 сообщений о мошенничестве, когда злоумышленники пытаются кого-то обмануть, к счастью – безуспешно. Больше всего людей оказываются в Эстонии обманутыми в ходе телефонного мошенничества. Жертвами становятся также при инвестировании и через фишинговые ссылки, отправленные по смс или в окне чата.

«Жертвой может стать любой. За этим мошенничеством стоят организованные преступные группировки, которые ведут свою деятельность не в Эстонии. Но защитить себя от мошенников можно, например, если не вводить свои пин-коды по просьбе звонящего, и не вводить данные банковских карт на сайте, куда вы попали, нажав на ссылку. Следите за сегодняшним марафоном, чтобы почерпнуть еще полезных советов, как распознать мошенников и защитить себя», – сказала Пунак.

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