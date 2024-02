Департамент: все продавцы топлива выполнили требования в отношении доли биотоплива

Требование в отношении доли биотоплива распространяется на всех продавцов топлива, а за выполнением требования следит Департамент окружающей среды. Под пристальным вниманием департамента находятся предприятия AS Alexela, AS Terminal, Circle K Eesti AS, Neste Eesti AS, Olerex AS, Jetoil AS.