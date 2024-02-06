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Полиция больше не будет использовать в Таллинне предупреждающие знаки во время замера скорости

rus.postimees.ee
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Мобильная камера контроля скорости.
Мобильная камера контроля скорости. Фото: Margus Ansu

Как сообщил глава службы по надзору за дорожным движением Департамента полиции и погранохраны Таави Кирсс, полиция ужесточит проверки в центре Таллинна и откажется от предупреждающих знаков во время замеров скорости, чтобы обеспечить соблюдение скоростного режима, пишет Rus.ERR.

Таллиннская горуправа решила, что снижение максимально разрешенной скорости будет проходить постепенно и к 2024 году в Кесклинне и Сюдалинне будет повсеместно действовать режим 30 км/ч, за исключением магистральных улиц, где ограничение скорости составит 40 км/ч. В январе максимальная скорость была снижена на Лийвалайа, то есть на улице с интенсивным движением.

Кирсс сообщил, что проверки в центре Таллинна будут ужесточены еще больше, в основном с использованием передвижных камер контроля скорости, поскольку патрулям трудно контролировать движение на многополосных дорогах.

Однако преимущество патрулей заключается в том, что они могут поговорить с водителем и напомнить ему об опасных последствиях превышения скорости.

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