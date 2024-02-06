Red Bull, действующий чемпион серии «Формулы-1» последних лет, внезапно начал расследование в отношении руководителя команды Кристиана Хорнера. Против него выдвинуты обвинения в непристойном поведении.
Главе Red Bull предъявили суровые обвинения
По данным голландского издания De Telegraaf, Хорнера обвиняют в неподобающем поведении по отношению к подчиненным.
Обвинения против Кристиана Хорнера выдвинула одна из сотрудниц. По данным Bild, речь идет об отправке ей каких-то фотографий, что было расценено как неподобающее поведение. Британец все обвинения отверг.
De Telegraaf пишет, что инцидент произошел в январе, когда команда «Формулы-1» посетила серию горнолыжных гонок Кубка мира в Китцбюэле. Помимо команды Red Bull, этой зимой этап Кубка мира посетили генеральный директор McLaren Зак Браун и руководитель Mercedes Тото Вольф.
Red Bull отнесся к обвинениям очень серьезно. Они начали независимое внутреннее расследование, в ходе которого попытаются выяснить правду. Сам Хорнер все обвинения отрицает.
«Наша компания очень серьезно относится к таким обвинениям, и расследование будет проведено как можно скорее», — заявили Red Bull голландскому изданию.
Хорнер возглавляет команду с 2005 года — дольше всех среди руководителей участников серии. Под его руководством было завоевано шесть командных и семь пилотских титулов чемпионата мира.