Годовщина землетрясения в Турции: как мать расследовала обрушение дома, в котором погиб ее сын

В июне прошлого года Нургюль увидела видеоролик Турецкой службы Би-би-си на YouTube, в котором мы рассказывали об обрушении одного из зданий в городе Измир после землетрясения 2020 года.

Нургюль написала нам в соцсетях с просьбой помочь проанализировать обрушение дома «Эзги».

Мы поддерживали с ней связь в течение нескольких месяцев, пока она продолжала выяснять, правильно ли были сделаны перепланировки в «Эзги». Мы представили ее выводы в виде графиков, чтобы проиллюстрировать произошедшее.

На этой иллюстрации показаны вырезанные в несущей стене отверстия под кухонные вытяжки, которые могли ослабить конструкцию. Фото: BBC

«Я постаралась собрать как можно больше информации с места гибели моего сына, хотя по идее этим должна была заниматься не я, - говорит Нургюль. - Но если бы я этого не сделала, мы бы так ничего и не узнали».

Нургюль узнала, что во многих пострадавших от землетрясения районах расследования, начатые после заявлений о нарушениях строительных норм, закрывались из-за недостатка доказательств. Она не хотела, чтобы подобное случилось с ней.

Она дала множество телевизионных интервью, чтобы придать огласке свое дело.

Несмотря на то, что до землетрясения она не была профессионалом в области социальных сетей, она завела аккаунт в инстаграме об обрушении «Эзги», пытаясь собрать информацию от других семей погибших и экспертов по строительству.