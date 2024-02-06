Департамент статистики: в последний раз так мало продукции производилось 14 лет назад

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Хелле Бундер, объемы производства сокращались в каждом месяце 2023 года. «Прошлый год оказался для промышленных предприятий сложным, по сравнению с предыдущими периодами можно отметить, что так мало продукции в последний раз производилось лишь 14 лет назад», - прокомментировала Бундер.

В прошлом году объемы производства сократились в большинстве из 23 отраслей обрабатывающей промышленности. Среди наиболее весомых отраслей промышленности сокращение было в сфере деревообработки (на 16,8%), в производстве продуктов питания (3,6%), изделий из металла (9,2%), строительных материалов (21,9%), а также компьютеров и электронного оборудования (8,7%). Рост среди наиболее весомых отраслей наблюдался в производстве сланцевого масла (18,8%), транспортных средств, прицепов и полуприцепов (4,2%), а также в ремонте и установке машин и оборудования (8,4%).

В 2023 году на внешнем рынке было продано 66,6% общего объема продукции обрабатывающей промышленности. По сравнению с предыдущим годом экспорт сократился в текущих ценах и согласно календарно откорректированным данным на 8,3%, продажа на внутреннем рынке - на 7,3%.

В декабре объемы промышленного производства сократились по сравнению с тем же месяцем 2022 года на 2,5%, в обрабатывающей промышленности - на 1,6%. В декабре в сфере энергетики производство электроэнергии количественно (MВт-ч) уменьшилось на 27,7%, а производство тепла увеличилось на 1,2%.

Согласно сезонно откорректированным данным, в декабре объемы промышленного производства увеличились по сравнению с ноябрем на 5,3%, а в обрабатывающей промышленности - на 5,9%.

Промышленность - крупнейший сектор экономики и важный двигатель экономического роста. Индекс промышленного производства охватывает экономические показатели трех отраслей: горнодобывающей промышленности, энергетики и обрабатывающей промышленности. Департамент статистики собирает и анализирует данные для проведения статистической работы «Индекс объема промышленной продукции» по заказу Министерства экономики и коммуникаций с целью получить обзор текущей ситуации в экономике Эстонии.