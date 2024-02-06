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В Минобразования признали проблему с квалификацией учителей, на которую указал Госконтроль

rus.postimees.ee
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Учебный класс.
Учебный класс. Фото: unknown

Дефицит учителей, соответствующих квалификационным требованиям, острее, чем показывает информационная система образования Эстонии, следует из аудита Госконтроля. Его результаты разбирала и специальная комиссия Рийгикогу, сообщает Rus.ERR.

Согласно данным системы EHIS (Инфосистема эстонского образования), 82% проверенных учителей соответствуют квалификационным требованиям, а аудит Госконтроля выявил, что таких учителей лишь 76%.

Аудит Госконтроля стал темой обсуждения специальной комиссии Рийгикогу по контролю за государственным бюджетом. Участвовавшая в заседании вице-канцлер Министерства образования Лийна Пылд признала наличие проблемы.

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