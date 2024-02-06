Титул самого маленького города Эстонии сменил обладателя

Согласно данным регистра населения на начало года, город Мыйзакюла в волости Мульги уступил титул самого маленького города Эстонии, который он удерживал на протяжении многих лет городу Калласте у Чудского озера, пишет Sakala.

В январе в Мыйзакюла проживал 741 человек, население Калласте в то же время составляло 716 человек, сообщает BNS.

«С легкой грустью в сердце мы передаем Калласте титул самого маленького города, который на протяжении многих лет принадлежал Мыйзакюла», - говорится на сайте волости Мульги.

Мыйзакюла зимой. Фото: Postimees

«Да так как-то...», - отреагировал на новость Эрвин Тамберг, носящий неофициальный титул мэра Мыйзакюла, когда его спросили, грустно или весело лишиться титула самого маленького города. «В течение многих лет мы могли похвастаться тем, что являемся самым маленьким городом Эстонии. Но ничего страшного, мы отдадим титул».

По словам Тамберга, количество жителей Мыйзакюла остается неизменным уже более десяти лет. «Конечно, смертность есть, но у нас были такие низкие цены на недвижимость, что столичные жители покупали дачи, а потом фактически сюда переезжали», - сказал он.