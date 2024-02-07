АНАЛИЗ ⟩ Следующий пробный камень для правительства – ограничение избирательных прав граждан России

По словам Лаанет, в середине января он получил от премьер-министра Каи Каллас указание в ближайшее время представить кабинету министров обоснованную позицию Министерства юстиции относительно возможности изменения соответствующей статьи Конституции, чтобы предотвратить дальнейшие споры. Он утверждает, что у них с премьер-министром состоялось много подробных обсуждений этого вопроса.

Мнение оппозиционных партий также разделилось

Как и в коалиции, в оппозиции нет единого мнения по поводу ограничения права голоса. Центристская партия не поддерживает ограничение избирательного права или внесение поправок в Конституцию вообще, в то время как EKRE и «Отечество» выступают за лишение избирательного права.

По мнению лидера «Отечества» Урмаса Рейнсалу, и в этом вопросе в правительстве наблюдается явный кризис управления. «Мы однажды уже внесли законопроект, но коалиция единогласно его отклонила», - сказал Рейнсалу.

Законопроект, инициированный «Отечеством», основывался на оценке их собственных экспертов, согласно которой для лишения избирательного права неграждан не требуется изменение Конституции, однако они учитывают и то, что как президент, так и канцлер права могли бы направить такой закон в Верховный суд.

По словам члена правления EKRE Анти Пооламетса, власть должны осуществлять только граждане, и что EKRE еще в 2017 году хотела оставить избирательное право только за гражданами Эстонии.

«Право голоса на местных выборах должно оставаться не временным, а постоянным правом граждан. Ограничения только для граждан государств-агрессоров - это временное решение. А что будет, когда закончится война в Украине? Граждане России снова будут назначать руководство столицы Эстонии? Это ненормально. Запрет на участие иностранных граждан в выборах должен распространяться на всех граждан третьих стран, будь они из Азии или Африки», - сказал Пооламетс. Он утверждает, что для этого EKRE готова изменить Конституцию.

По словам Лаури Лаатса, Центристская партия считает неправильным ставить знак равенства между войной Путина и проживающими здесь гражданами России и Беларуси.

«Большинство этих людей связали свою жизнь с Эстонией, прожили здесь десятилетия, верны эстонскому государству и платят налоги. Напоминаю, что с самого начала войны в феврале 2022 года президент Алар Карис очень четко заявил, что это не война русского народа, а война Путина. Попытка лишить избирательного права граждан других стран, проживающих в Эстонии десятилетиями, лишь увеличит разрыв между людьми Эстонии», - сказал Лаатс, добавив, что фракция Центристской партии не поддерживает изменение Конституции.