Сформулированный в коалиционном соглашении план по ограничению права граждан стран-агрессоров на участие в местных выборах является следующим вопросом, по которому правящие партии не прекращают спорить. Министр юстиции Калле Лаанет (Партия реформ) обвиняет в затягивании внесения изменений в закон социал-демократов, которые, в свою очередь, говорят, что такое ограничение противоречит Конституции.
АНАЛИЗ ⟩ Следующий пробный камень для правительства – ограничение избирательных прав граждан России
По данным Департамента статистики Эстонии, на момент проведения местных выборов в следующем году в Эстонии будет проживать 1,117 миллиона человек, достигших избирательного возраста.
В Европейском союзе нередки случаи, когда голосовать могут только граждане. Таких стран 13, и в их число входят, например, Германия, Италия, Греция, Австрия и Латвия.
По данным Министерства иностранных дел Эстонии, в выборах в России могут принимать участие только граждане тех стран, с которыми Россия заключила отдельное соглашение. Таких соглашений немного, и ни одно из них не охватывает страны Европейского союза и НАТО.
Законопроект о лишении граждан враждебных Эстонии стран права голоса был внесен партией «Отечество» еще в апреле 2022 года. Идея получила новый импульс во время коалиционных переговоров нынешнего правительства в апреле прошлого года, но теперь обсуждение зашло в тупик.
Министр юстиции Лаанет заявил ERR в январе, что коалиция не продвинулась по этому вопросу, потому что социал-демократы выступают против ограничения избирательных прав. «Министерство юстиции или Партия реформ в одиночку не могут протолкнуть закон в правительстве и потом в Рийгикогу. С одной стороны, есть юридические и политические аргументы в пользу ограничения избирательного права, а с другой - аргументы, что это невозможно сделать без изменения Конституции. Мы находимся в тупике», - сказал Лаанет.
Лаанет сообщил Postimees, что Министерство юстиции начало подготовку законопроекта в августе и пришло к выводу, что избирательных прав можно лишить и без изменения Конституции. Осенью законопроект обсуждался в коалиционном совете, но социал-демократы высказались против.
«Представители "Ээсти 200" не были такими решительными», - отметил Лаанет, вспоминая обсуждение в коалиционном совете.
Председатель «Ээсти 200», министр иностранных дел Маргус Цахкна заявил, что вопрос следует сдвинуть с мертвой точки: «Сейчас гражданин России не должен иметь права участвовать в демократии Эстонии. У него есть возможность ходатайствовать о гражданстве Эстонии и затем голосовать: это выбор самого человека».
Допускает ли Конституция?
Калле Лаанет признал, что юристы в области конституционного права разделились на два лагеря: «Одни утверждают, что это можно сделать без изменения Конституции, другие советуют сначала изменить Конституцию, а затем уже принимать Закон о выборах. Вопрос, в первую очередь, касается толкования Конституции, как ее трактуют - является ли участие в местных выборах неотъемлемым правом каждого или оно может быть ограничено для иностранных граждан».
Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (СДПЭ) считает, что слова Лаанета вводят в заблуждение.
«Ограничение избирательного права граждан России и Беларуси, проживающих здесь, в значительной степени рассматривалось как часть избирательной кампании "Отечества", которую начала поддерживать Партия реформ, однако реализация этого предложения в нашем конституционном правовом пространстве всегда вызывала сомнения, - сказал Ляэнеметс. - Конечно, легко сказать, что в этом виноваты социал-демократы. "Виновата" Конституция Эстонской Республики: изменение порядка предоставления избирательного права предполагает изменение Конституции. Но для получения политических очков можно безосновательно показывать пальцем на социал-демократов».
Позиция Ляэнеметса основана на оценке канцлера права Юлле Мадизе, согласно которой если бы законопроект «Отечества» был принят в Рийгикогу, необходимо было бы инициировать конституционный надзор. Также один из создателей Конституции Эстонской Республики, адвокат Юри Райдла, выразил мнение, что право участия в местных выборах в Эстонии не имеет юридической связи с войной в Украине. «Конституция позволяет принять закон, регулирующий реализацию избирательного права, а не отменять его. Положение, предусмотренное Конституцией, не может быть урегулировано законом до степени его отсутствия. По этой простой причине лишение неграждан права голоса на основании закона противоречило бы Конституции», - написал Райдла.
В середине января на инфочасе в Рийгикогу премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) также признала, что Конституцию не обойти. Отвечая на вопрос депутата Рийгикогу Рийны Солман («Отечество»), Каллас сказала, что лишение права голоса российских и белорусских граждан было отложено, поскольку цель коалиции - приостановить право голоса без внесения изменений в Конституцию.
Маргус Цахкна, тем не менее, поддерживает продвижение законопроекта: «Действительно, сейчас кажется, что для этого нужно изменить Конституцию, и "Ээсти 200" это поддерживает. Министр юстиции ищет решение, чтобы все было законно. Цель состоит в том, чтобы решение вступило в силу до местных выборов в 2025 году».
Однако есть и такие юристы, которые считают, что лишение избирательных прав не противоречит Конституции. По словам эксперта по конституционному праву и адвоката Пауля Кереса, право голоса может быть ограничено в любых конституционных целях, поскольку это право предоставляется местным жителям на условиях, установленных законом.
«Даже если считать это основным правом более высокого порядка, цель его ограничения могла бы защищать какую-либо другую конституционную ценность. Государственная безопасность и необходимость уменьшить риск влияния страны-агрессора подходят в качестве обоснования», - сказал Керес.
Также бывший председатель Государственного суда Райт Марусте (Партия реформ) считает, что гражданство и избирательное право являются не универсальными правами человека, а привилегией, которую предоставляет государство. «Это влечет за собой обязанность лояльности к государству, включая военную службу. Граждане страны-агрессора могут напрямую влиять на внутреннюю политику Эстонии и формирование местных органов власти на местных выборах, вплоть до избрания президента», - прокомментировал Марусте.
Угроза безопасности: существует или нет?
Трактовки Конституции и угрозы внутренней безопасности министра внутренних дел и министра юстиции, кардинально различаются. Министр внутренних дел Ляэнеметс подтвердил, что он вовсе не уверен в том, что ограничение избирательного права положительно скажется на внутренней безопасности Эстонии.
«Анализы внутренней безопасности за последний год скорее указывают на значительные риски, которые могут сопровождать лишение избирательного права. Например, неясно, как и куда будет направлено политическое самовыражение жителей, если мы лишим значительную часть населения в некоторых районах возможности законно и прозрачно выражать свои взгляды на демократических выборах, - отметил Ляэнеметс. - Также открытым остается вопрос о том, сколько людей с российским гражданством, проживающих здесь и благосклонно относящихся к Эстонии, мы такими действиями заставим относиться к Эстонии плохо».
Министр юстиции Лаанет, однако, видит в наличии избирательного права у граждан государств-агрессоров угрозу безопасности: «В конце концов это иностранцы, которые не обязательно свободны от влияния страны своего гражданства. Насколько я понимаю, наши партнеры, как социал-демократы, так и "Ээсти 200", по-прежнему разделяют это мнение».
Он добавил, что роль местных самоуправлений в Эстонии - это нечто большее, чем просто решение местных проблем: «Уже сегодня те муниципалитеты, в которых больше представителей других национальностей, испытывают проблемы с реализацией государственной политики, например, с переходом на обучение на эстонском языке. Отношение жителей нашей страны к войне в Украине или членству Эстонии в НАТО также отличается в зависимости от региона».
По словам Лаанет, в середине января он получил от премьер-министра Каи Каллас указание в ближайшее время представить кабинету министров обоснованную позицию Министерства юстиции относительно возможности изменения соответствующей статьи Конституции, чтобы предотвратить дальнейшие споры. Он утверждает, что у них с премьер-министром состоялось много подробных обсуждений этого вопроса.
Комментарий от Каи Каллас на эту тему Postimees получить не удалось.
Мнение оппозиционных партий также разделилось
Как и в коалиции, в оппозиции нет единого мнения по поводу ограничения права голоса. Центристская партия не поддерживает ограничение избирательного права или внесение поправок в Конституцию вообще, в то время как EKRE и «Отечество» выступают за лишение избирательного права.
По мнению лидера «Отечества» Урмаса Рейнсалу, и в этом вопросе в правительстве наблюдается явный кризис управления. «Мы однажды уже внесли законопроект, но коалиция единогласно его отклонила», - сказал Рейнсалу.
Законопроект, инициированный «Отечеством», основывался на оценке их собственных экспертов, согласно которой для лишения избирательного права неграждан не требуется изменение Конституции, однако они учитывают и то, что как президент, так и канцлер права могли бы направить такой закон в Верховный суд.
По словам члена правления EKRE Анти Пооламетса, власть должны осуществлять только граждане, и что EKRE еще в 2017 году хотела оставить избирательное право только за гражданами Эстонии.
«Право голоса на местных выборах должно оставаться не временным, а постоянным правом граждан. Ограничения только для граждан государств-агрессоров - это временное решение. А что будет, когда закончится война в Украине? Граждане России снова будут назначать руководство столицы Эстонии? Это ненормально. Запрет на участие иностранных граждан в выборах должен распространяться на всех граждан третьих стран, будь они из Азии или Африки», - сказал Пооламетс. Он утверждает, что для этого EKRE готова изменить Конституцию.
По словам Лаури Лаатса, Центристская партия считает неправильным ставить знак равенства между войной Путина и проживающими здесь гражданами России и Беларуси.
«Большинство этих людей связали свою жизнь с Эстонией, прожили здесь десятилетия, верны эстонскому государству и платят налоги. Напоминаю, что с самого начала войны в феврале 2022 года президент Алар Карис очень четко заявил, что это не война русского народа, а война Путина. Попытка лишить избирательного права граждан других стран, проживающих в Эстонии десятилетиями, лишь увеличит разрыв между людьми Эстонии», - сказал Лаатс, добавив, что фракция Центристской партии не поддерживает изменение Конституции.
Около 80 000 российских и белорусских граждан
Согласно прогнозу Департамента статистики Эстонии, на момент проведения местных выборов 2025 года в Эстонии будет проживать 1,117 миллиона человек, достигших избирательного возраста. Среди них будет около 79 500 граждан России и Беларуси в возрасте старше 16 лет. Лишение права голоса затронет прежде всего Ида-Вирумаа, где право голоса потеряют чуть более 33 000 избирателей, что составит 28 процентов электората.
В то время как на острове Хийумаа право голоса потеряют лишь шесть человек или 0,01 процента избирателей. В волости Кихну никто не потеряет права голоса, а в волости Муху - один человек.
Согласно данным регистра населения, изменение закона затронет на 10 000 человек меньше, то есть около 69 000 избирателей-участников местных выборов.
Согласно закону, голосовать на местных выборах могут законно проживающие в Эстонии иностранцы, которые постоянно живут на территории муниципалитета в течение пяти лет. Однако подсчеты Департамента статистики Эстонии касаются всех проживающих в Эстонии граждан России и Беларуси в возрасте от 16 лет и старше и не учитывают продолжительность их проживания в Эстонии.
Хочу стать гражданкой Эстонии
Я переехала в Эстонию из России в 2015 году, получив срочный вид на жительство по учебе на год. Учила язык, посещала разные модули курсов по адаптации, а также участвовала в мероприятиях MISA (Фонда интеграции - прим. Е. П.). Каждый год продлевала ВНЖ.
По окончании учебы я ходатайствовала также о срочном виде на жительстве, но «для постоянного проживания». Этот ВНЖ не привязан к учебе или работодателю, для его получения необходимо подтвердить «адаптированность». В мою пользу сыграло то, что я нашла работу по специальности еще во время учебы и сдала экзамен по эстонскому языку на уровень А2. Мне продлили ВНЖ на пять лет.
В принципе, можно было и расслабиться. Но я связывала свою дальнейшую жизнь с Эстонией, и мне хотелось «более тесных отношений». Поэтому, когда пришел срок моего проживания, достаточный для получения статуса постоянного жителя Эстонии (в моем случае 6,5 лет, так как первые три года я училась, а время ВНЖ по учебе считается с коэффициентом 0,5) - я на следующий же день подала ходатайство. К этому времени я уже сдала экзамен на уровень В1.
Разница в статусе срочного ВНЖ и постоянного не так уж и значительна. Ну, например, можно брать кредиты (хоть на покупку телефона, хоть на покупку жилья). Но для меня очень значимым был вопрос возможности голосовать, пусть на местных выборах, но участвовать в общественно-политической жизни Эстонии.
Из девяти лет в Эстонии - шесть лет я прожила в маленьком городе - в Силламяэ, между Нарвой и Йыхви, и все эти шесть лет с огромным интересом изучала местную политическую жизнь Ида-Вирумаа. Для маленьких городов в Эстонии местные власти имеют огромное значение. Выборы действительно могут изменить вектор развития.
В 2021 году я переехала в Таллинн. Это как раз была осень муниципальных выборов, всюду стояли палатки агитаторов - и я с удовольствием брала все листовки, чтобы ознакомиться с программами местных кандидатов. Я очень надеялась, что к следующим выборам тоже обрету голос, но пока - просто знакомилась.
Потом случилось 24 февраля 2022 года. Началась война. А я пошла на курс подготовки к экзамену на знание Конституции и Закона о гражданстве. Потому что и раньше намеревалась получить эстонское гражданство, только вот мне на тот момент для ходатайства не хватало полных восьми лет проживания в Эстонии. Но хотелось скорее выполнить все требования эстонского законодательства - уровень языка и знание Конституции.
В Таллинне у меня появилось много новых друзей, в том числе, и депутаты парламента (от различных партий), и когда поднялся вопрос о лишении права голоса на местных выборах тех, кто не является гражданами ЭР, они мне говорили: «Ева, нет, прости, дело не в тебе. Тех, кто переехал, кто стремится от ВНЖ к гражданству - единицы, вопрос скорее в изначально местных жителях, - а их тысячи - которые за тридцать лет так и не выбрали - Россия или Эстония, в бытовом плане они здесь, а стремлениями - там. И голосовать они будут за тех, кто эти стремления поддерживает, а местные выборы значительно меняют весь паттерн эстонской политики. Логично, что этот паттерн должны выбирать граждане ЭР».
Ну, значит буду продолжать движение от статуса жителя Эстонии до гражданина ЭР. Чтобы голосовать не только на местных выборах, но и на выборах в парламент. Жаль только, что консульства РФ прекратили прием заявлений на выход из российского гражданства. Но это самая малая печаль из тех, которые вызывают у меня действия страны моего происхождения.