Волна протестов приближается: европейская суперзабастовка уже достигла Латвии

Массовые протесты фермеров начались во многих частях Латвии в понедельник, 5 февраля. Фермеры вывели свою технику на улицы страны, и таким образом надеются привлечь внимание к проблемам аграрного сектора.
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Акции протеста пройдут в Лиепае, Салдусе, Талси, Тукумсе, Кулдиге, Елгаве, Добеле, Бауске, Екабпилсе, Айзкраукле, Даугавпилсе, Резекне, Валмиере, Гулбене, Лимбажи и Огре, пишет Латвийское национальное вещание.