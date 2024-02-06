Волна протестов приближается: европейская суперзабастовка уже достигла Латвии

Латвийские фермеры добиваются немедленного запрета на импорт российских и белорусских продуктов питания без переходного периода, восстановления сниженной пятипроцентной налоговой ставки на добавленную стоимость на латвийские фрукты и овощи, уменьшения бюрократических проволочек в сельскохозяйственном секторе, расширения доступа к программам развития и оборотного капитала, а также отказа от отягощений земель со стороны государства и других ограничений на землепользование.