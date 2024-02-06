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Волна протестов приближается: европейская суперзабастовка уже достигла Латвии

rus.postimees.ee
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Французские фермеры заблокировали дороги в Париже.
Французские фермеры заблокировали дороги в Париже. Фото: Postimees

Массовые протесты фермеров начались во многих частях Латвии в понедельник, 5 февраля. Фермеры вывели свою технику на улицы страны, и таким образом надеются привлечь внимание к проблемам аграрного сектора.

Акции протеста пройдут в Лиепае, Салдусе, Талси, Тукумсе, Кулдиге, Елгаве, Добеле, Бауске, Екабпилсе, Айзкраукле, Даугавпилсе, Резекне, Валмиере, Гулбене, Лимбажи и Огре, пишет Латвийское национальное вещание.

Латвийские фермеры добиваются немедленного запрета на импорт российских и белорусских продуктов питания без переходного периода, восстановления сниженной пятипроцентной налоговой ставки на добавленную стоимость на латвийские фрукты и овощи, уменьшения бюрократических проволочек в сельскохозяйственном секторе, расширения доступа к программам развития и оборотного капитала, а также отказа от отягощений земель со стороны государства и других ограничений на землепользование.

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