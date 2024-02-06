Датская разведка: Россия может испытать военных НАТО на прочность

Датская разведка, как и многие другие профильные оборонные ведомства по всей Европе, с момента начала войны в Украине предупреждала, что Россия представляет угрозу и для более широкой архитектуры безопасности региона.

Теперь Датская служба внешней разведки прямо предупреждает: весьма вероятно, что Россия планирует провести проверку существовавшего до сих пор порядка на прочность военными средствами.

Новая оценка основана на фиксации того, что Россия увеличивает свое военное присутствие в регионе Балтийского моря, размещая здесь новые подразделения. Датская разведка подчеркивает, что Россия не хочет воевать с НАТО и рисковать активацией статьи о коллективной обороне, однако, по мнению службы, весьма вероятна эскалация, граничащая с прямым военным нападением.

Читайте подробнее на dv.ee.