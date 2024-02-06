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Митрополит Евгений покинет Эстонию во вторник

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Митрополит Эстонской православной церкви Московского патриархата Евгений (Валерий Решетников).
Митрополит Эстонской православной церкви Московского патриархата Евгений (Валерий Решетников). Фото: Konstantin Sednev

5 февраля 2024 года Департамент полиции и пограничной охраны официально уведомил митрополита Таллинского и всея Эстонии Евгения о том, что ему отказано в продлении временного вида на жительство, сообщила Эстонская православная церковь Московского патриархата.

Митрополит заявил, что христианам следует всегда с благодушием принимать все случающиеся с ними обстоятельства, процитировав Священное Писание: «Всегда радуйтесь, всегда молитесь, за все благодарите!»

Митрополит надеется, что церковная жизнь в Эстонии не изменится и будет продолжаться в своем ритме.

Как сообщил Департамент полиции и погранохраны 18 января, Эстония не продлит вид на жительство главе Эстонской митрополии РПЦ митрополиту Евгению, известного также как Валерий Решетников, поскольку он представляет угрозу безопасности Эстонии. У него также была возможность обжаловать данное решение.

«Мы получили ходатайство Валерия Решетникова о пересмотре решения и возражения на отказ в продлении его вида на жительство. Сейчас они находятся на рассмотрении, поскольку мы должны ознакомиться с ними и проанализировать представленные аргументы», - заявил тогда Ару, добавив, что согласно решению, вид на жительство Валерия Решетникова действует до 6 февраля включительно.

«Сотрудники Департамента полиции и погранохраны встретились в понедельник с гражданином Российской Федерации Валерием Решетниковым и сообщили ему, что вид на жительство ему продлеваться не будет. Решетников сотрудничал с чиновниками, и, насколько известно Департаменту полиции и погранохраны, митрополит планирует покинуть Эстонию вовремя», - сообщил вчера ERR Индрек Ару.

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