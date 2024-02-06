Постановление ЕС об искусственном интеллекте: грозят миллионные штрафы

Постановление также регулирует более мощные модели GPAI, которые могут вызвать системный риск. Наиболее известные из них – OpenAI (GPT-3, GPT-4), DeepMind (AlphaGo, AlphaFold) и IBM (IBM Watson), к ним будут применяться дополнительные обязательства.

Системы ИИ с низким, высоким и запрещенным уровнями риска

Присяжный адвокат пояснил, что постановление классифицирует системы искусственного интеллекта на три категории, в зависимости от потенциального риска: низкий, высокий и запрещенный.

На разрешенные системы ИИ распространяются общие требования прозрачности, такие как составление технической документации, соблюдение требований авторского права и раскрытие сводных данных, используемых во время обучения. Дополнительные обязательства и запреты налагаются на генерирующие системы с большим воздействием и системы с запрещенным риском.

На системы ИИ с высоким риском возлагаются обширные обязательства, такие как создание системы управления рисками, подготовка и обновление технической документации, соблюдение требований прозрачности и обеспечение контроля со стороны человека. Примерами систем искусственного интеллекта с высоким уровнем риска являются системы, используемые в жизненно важной инфраструктуре, медицинских устройствах, а также в правоохранительных органах и правосудии.

Евросоюз достиг консенсуса о том, что системы искусственного интеллекта, представляющие угрозу основным правам человека, будут классифицироваться как системы с запрещенным уровнем риска, а их разработка и использование в Евросоюзе будут запрещены. К запрещенным системам относятся, например, биометрические системы и базы данных распознавания лиц, использующие конфиденциальную информацию. Например, запрещено распознавание эмоций на рабочем месте и в учебных заведениях, а также системы, манипулирующие бессознательным поведением людей и использующие их уязвимые места.

Эстония разрабатывает свою стратегию искусственного интеллекта

Постановление об искусственном интеллекте теперь ожидает дальнейшего уточнения и принятия законодателями ЕС. Эстония в настоящее время разрабатывает собственную стратегию искусственного интеллекта, основанную на постановлении ЕС, которая предоставляет инструкции и создает стандарты, а также более систематически рассматривает способы обеспечения надежности ИИ и снижения рисков как при разработке, так и при использовании ИИ.

Ожидается, что постановление об искусственном интеллекте будет одобрено на уровне комиссий в ближайшие две недели. Затем оно будет вынесено на пленарное голосование ЕС в Европейском парламенте, которое, как ожидается, состоится в апреле.