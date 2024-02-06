МНЕНИЕ ⟩ Юбилей художественного объединения «Вестервалли»: эстафета Цвета и Света посреди северной природы

Мы живем не в самое веселое время, тревоги и заботы не оставляют нас даже тогда, когда для них вроде бы и нет видимых причин. Да и балтийская зима редко радует своими красками, в избытке - лишь все оттенки серого. Однако есть место, где наша скромная реальность преображается и предстает совсем в ином визуальном, эмоциональном и ментальном обличье.

Это «Перекресток цвета», созданный нарвскими художниками - Верой Ланцовой, Еленой Кузнецовой, Шамилем Алиевым, Анатолием Романовым и Геннадием Курленковым. И хотя жизнь этих художников начиналась на фоне совсем других пейзажей - от вятских равнин до белорусских лесов, от волжских просторов до кавказских гор и долин, все они, обретя в Принаровье свой второй дом, прониклись красотой неброской северной природы и увидели в ней такую гамму тончайших нежных красок, что преобразили серый февральский день в источник спокойного эстетического созерцания окружающего нас мира.

Очарование полутонов

Когда ты смотришь на живописные полотна нарвских художников, как-то сами по себе приходят на ум строчки литовского поэта Эдуардаса Межелайтиса: «Полутона я полюбил давно. Когда в тумане разноцветность тонет, полутона похожи на вино, которое не киснет и не горкнет. Мне нравится осенний полутон, он мне напоминает состоянье, похожее чуть-чуть на полусон…».