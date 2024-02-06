В Йыхви открылась выставка «Перекресток света», на которой представлены работы нарвских художников, стоявших у истоков и заложивших фундамент художественного объединения «Вестервалли», которое в этом году празднует свой юбилей - 25-летие активной творческой и просветительской деятельности. Елена Сергейчик пишет, что входящим в «Вестервалли» художникам удается примирить человека с не всегда дружелюбной реальностью и наполнить его новой жизненной энергией, и что этой же энергией художники заряжают и своих учеников в Нарвской художественной школе.
МНЕНИЕ ⟩ Юбилей художественного объединения «Вестервалли»: эстафета Цвета и Света посреди северной природы
Мы живем не в самое веселое время, тревоги и заботы не оставляют нас даже тогда, когда для них вроде бы и нет видимых причин. Да и балтийская зима редко радует своими красками, в избытке - лишь все оттенки серого. Однако есть место, где наша скромная реальность преображается и предстает совсем в ином визуальном, эмоциональном и ментальном обличье.
Это «Перекресток цвета», созданный нарвскими художниками - Верой Ланцовой, Еленой Кузнецовой, Шамилем Алиевым, Анатолием Романовым и Геннадием Курленковым. И хотя жизнь этих художников начиналась на фоне совсем других пейзажей - от вятских равнин до белорусских лесов, от волжских просторов до кавказских гор и долин, все они, обретя в Принаровье свой второй дом, прониклись красотой неброской северной природы и увидели в ней такую гамму тончайших нежных красок, что преобразили серый февральский день в источник спокойного эстетического созерцания окружающего нас мира.
Очарование полутонов
Когда ты смотришь на живописные полотна нарвских художников, как-то сами по себе приходят на ум строчки литовского поэта Эдуардаса Межелайтиса: «Полутона я полюбил давно. Когда в тумане разноцветность тонет, полутона похожи на вино, которое не киснет и не горкнет. Мне нравится осенний полутон, он мне напоминает состоянье, похожее чуть-чуть на полусон…».
Не только осенние, но и наши зимние полутона погружают привычные и прозаические нарвские городские и природные пейзажи в состояние романтического и даже какого-то мистического полусна. И вместе с Анатолием Романовым и Еленой Кузнецовой мы куда-то пробираемся сквозь утреннюю дымку, бродим в вечерних сумерках или просачиваемся через пелену дождя в призрачном городе, над которым возвышается мерцающий в нежно желтых, сиреневых, голубых тонах загадочный замок Шамиля Алиева.
Но мир не навсегда пребывает в дремоте полутонов, энергия материи живет в насыщенных яркими красками работах Геннадия Курленкова «Последний снег», «Композиция», а «Свет впереди» Елены Кузнецовой и «Предчувствие весны» рождают «Надежду» - надежду на скорые перемены к лучшему.
Океан сияющей энергии
Но можно ли полагаться на Надежду, которая не случайно оказалась в знаменитом ящике бед Пандоры, уготованных людям. Ведь за Надеждой подчас скрывается иллюзия, утешительный обман, ведущий к отчаянию, фальшивое прикрытие бездействия. И тут на помощь Надежде приходит Вера, Вера Ланцова, которая своими по-летнему яркими работами убеждает: зимний морок рассеется и в мир снова вернется энергия жизни и солнечного света. В работах Веры живет далекое эхо кренгольмских тканей, воплощавших энергию молодости и легкости бытия. Вспомните полузабытое.
«Чем же все это окончится? - Будет апрель»:
«Что же из этого следует? - Следует жить,
шить сарафаны и легкие платья из ситца.
- Вы полагаете, все это будет носиться?
- Я полагаю, что все это следует шить».
Откуда эта магия цветового пространства, рождающая в нас столь разнообразные чувства и настроения, и вместе с тем создающая ощущение какой-то глубинной универсальной связи всего со всем? Это Свет - прафеномен мира, который рождает все цвета и объединяет все существующее: чувственное и умопостигаемое, физическое и идеальное, природное и человеческое в единое целое, создавая в нас чувство непреложной ценности этого мира и своей неотрывной причастности к нему.
«Свет же - это не освещение земным источником, а все пронизывающий и формы полагающий океан сияющей энергии»; так писал художник и философ Павел Флоренский. И переходя от картины одного художника к картине другого, ты погружаешься в изменчивую магию разноцветного света, которая наполняет тебя такими мыслями и переживаниями, которые помогут тебе совсем иначе взглянуть на серые сумерки февраля тревожного 2024 года.
«Перекресток Цвета» - это выставка работ нарвских художников, стоявших у истоков и заложивших фундамент художественного объединения «Вастервалли», которое в этом году празднует свой юбилей: 25 лет активной творческой и просветительской деятельности, за которые были проведены десятки, а то и сотни выставок, лекций, встреч со зрителями.
Не объединение, а братство
Зачем сегодня художнику организовывать и вступать в какие-то союзы, организации, объединения? Ведь каждый художник самодостаточен, у каждого свой собственный, только ему присущий художественный стиль, его работы уникальны и неповторимы. И эта выставка тому свидетельство. Но «Вестервалли» - не просто объединение художников для решения каких-то практических задач, это братство людей, для которых искусство - способ не только и не столько самовыражения, сколько сделать мир лучше, прекраснее и добрее, примирить человека с не всегда дружелюбной ему действительностью, успокоить и утешить, ободрить и воодушевить, наполнить подчас угасающий в нас свет новой жизненной энергией.
И этой энергией художники, властелины света, заряжают и своих учеников: ведь все они преподаватели Нарвской художественной школы, которая уже многие годы вводит в мир искусства молодые таланты, перенимающие от своих учителей эстафету Цвета и Света.
Выставка «Перекресток Цвета» нарвских художников Веры Ланцовой, Елены Кузнецовой, Шамиля Алиева, Анатолия Романова и Геннадия Курленкова, членов художественного объединения «Вестервалли», открыта в городской Галерее Концертного зала в Йыхви до 28 февраля. Куратор выставки - Инна Кивимяэ.