Турыгин и Потапенко обжаловали новое решение правительства о выдаче их США

Об этом во вторник сообщило Министерство юстиции, напомнив, что правительство вновь решило выдать США обвиняющихся в криптомошенничестве предпринимателей 25 января.

Поскольку постановления правительства были оспорены, Таллиннский административный суд теперь приступит к проверке обоснованности жалоб и законности постановлений (формально их два - отдельно по Турыгину и Потапенко).

Вопрос об экстрадиции двух граждан Эстонии, обвиняемых США в крупномасштабных криптопреступлениях, 25 января рассматривался правительством уже во второй раз, поскольку предыдущее решение кабмина об их выдаче Вашингтону, принятое в сентябре 2023 года, в ноябре того же года было отменено окружным судом.