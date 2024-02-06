Обвиняющиеся американскими властями в мошенничестве и преступном сговоре с целью отмывания денег эстонские предприниматели Иван Турыгин и Сергей Потапенко в понедельник обжаловали повторное решение правительства ЭР о своей экстрадиции в США, пишет Rus.ERR.
Турыгин и Потапенко обжаловали новое решение правительства о выдаче их США
Об этом во вторник сообщило Министерство юстиции, напомнив, что правительство вновь решило выдать США обвиняющихся в криптомошенничестве предпринимателей 25 января.
Поскольку постановления правительства были оспорены, Таллиннский административный суд теперь приступит к проверке обоснованности жалоб и законности постановлений (формально их два - отдельно по Турыгину и Потапенко).
Вопрос об экстрадиции двух граждан Эстонии, обвиняемых США в крупномасштабных криптопреступлениях, 25 января рассматривался правительством уже во второй раз, поскольку предыдущее решение кабмина об их выдаче Вашингтону, принятое в сентябре 2023 года, в ноябре того же года было отменено окружным судом.