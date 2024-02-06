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Турыгин и Потапенко обжаловали новое решение правительства о выдаче их США

rus.postimees.ee
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Сергей Потапенко и Иван Турыгин.
Сергей Потапенко и Иван Турыгин. Фото: Taavi Sepp / kollaaž

Обвиняющиеся американскими властями в мошенничестве и преступном сговоре с целью отмывания денег эстонские предприниматели Иван Турыгин и Сергей Потапенко в понедельник обжаловали повторное решение правительства ЭР о своей экстрадиции в США, пишет Rus.ERR.

Об этом во вторник сообщило Министерство юстиции, напомнив, что правительство вновь решило выдать США обвиняющихся в криптомошенничестве предпринимателей 25 января.

Поскольку постановления правительства были оспорены, Таллиннский административный суд теперь приступит к проверке обоснованности жалоб и законности постановлений (формально их два - отдельно по Турыгину и Потапенко).

Вопрос об экстрадиции двух граждан Эстонии, обвиняемых США в крупномасштабных криптопреступлениях, 25 января рассматривался правительством уже во второй раз, поскольку предыдущее решение кабмина об их выдаче Вашингтону, принятое в сентябре 2023 года, в ноябре того же года было отменено окружным судом.

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