Вооруженным силам Латвии в рамках госзаказа поставили чай из России и соль из Беларуси

Продукты для военных заказывают через Государственный центр логистики и закупок. В октябре 2023 года армия Латвии получила 2,6 килограмма чая из России, а в январе 2024 года - семь килограммов соли белорусского производства. Чай и соль были возвращены в центр, сообщает информационное агентство LSM.