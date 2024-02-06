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Вооруженным силам Латвии в рамках госзаказа поставили чай из России и соль из Беларуси

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Вооруженные силы Латвии.
Вооруженные силы Латвии. Фото: RAIGO PAJULA / PM/SCANPIX BALTICS

Вооруженные силы Латвии в рамках государственных закупок получили продовольственные товары из России и Беларуси. Министр обороны исключил любое использование в вооруженных силах товаров стран-агрессоров.

Продукты для военных заказывают через Государственный центр логистики и закупок. В октябре 2023 года армия Латвии получила 2,6 килограмма чая из России, а в январе 2024 года - семь килограммов соли белорусского производства. Чай и соль были возвращены в центр, сообщает информационное агентство LSM.

В расследовании предполагаемого продовольственного мошенничества на военной базе в Адажи главным подозреваемым является выигравшая тендер компания Lanekss, которая также поставляла чай из России национальному телеканалу Latvijas Televīzija (LTV), сообщает программа TV3 «Ничего личного».

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