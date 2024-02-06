Недвижимость: теперь статистика будет отражать реальность

«Наконец статистика стала отражать реальную рыночную ситуацию, и в дальнейшем ее, говоря по-простому, не будет заносить, т. е. показатели средней цены не будут завышаться относительно настоящих за счет обязательственно-правовых договоров, заключенных полтора года или два года назад в условиях горячего рынка», - считает Вахте.

По его мнению, декабрьская активность в заключении сделок и рекордные цены были явно связаны с завершением строительства множества новых дорогостоящих проектов и окончательным заключением связанных с ними сделок.

В январе самая дорогая квартира была продана в Таллинне за 891 000 евро, а самая дешевая - за 6082 евро. Всего в Таллинне было заключено 669 сделок купли-продажи недвижимости, а в январе прошлого года – 575. Общая стоимость сделок с недвижимостью составила около 106 миллионов евро, что почти вдвое меньше, чем в декабре, но при этом на 16% больше, чем в январе прошлого года.

«Как только была получена декабрьская статистика, стало ясно, что в январе средняя цена за квадратный метр в сделках с квартирами будет значительно ниже, чем в декабре. В то же время, сделок стало больше, а средняя цена выше, чем год назад. Тогда мы имели дело с неожиданно резким падением, но сейчас мы уже достаточно закаленные, к тому же, тенденция такова, что все, хотя и очень медленно, но, определенно, идет к лучшему», – подытожил Мартин Вахтер.

По словам руководителя 1Partner, сегодняшняя активность заключения сделок сравнима с той, что была лет десять-двенадцать назад.

«Все зависит от контекста, мы тогда сравнительно недавно вышли из большого кризиса, и такая рыночная активность – 500-600 сделок – казалась вполне обычной. Сегодня об этом никто не помнит и поэтому, оценивая текущую ситуацию, ее часто описывают в несколько более мрачных тонах, чем она есть на самом деле», — напомнил руководитель 1Partner, как рынок выходил из кризиса в конце нулевых.

В январе в Таллинне было продано 7 земельных участков, застроенных жилой недвижимостью, что на 7 меньше, чем в предыдущем месяце. Самый дорогой земельный участок, предназначенный под жилую застройку, был продан за 930 000 евро, а самый дешевый — за 51 500 евро.