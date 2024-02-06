Центристы сменили своего представителя в совете Банка Эстонии

Рийгикогу на сегодняшнем заседании принял решение отозвать Эстер Карузе из совета Банка Эстонии в связи с ее уходом из фракции Центристской партии, а также назначить новым членом совета Лаури Лаатса, по-прежнему принадлежащего к фракции центристов.

В состав совета Банка Эстонии входят его председатель, а также представители всех фракций Рийгикогу и эксперты в банковской области. При формировании состава совета основной принцип состоит в том, что каждая фракция Рийгикогу делегирует туда одного из своих членов, а председатель совета назначает четырех экспертов в этой области.

В состав совета Eesti Pank теперь входят от Рийикогу Анти Аллас, Айвар Кокк, Андрес Сутть, Игорь Таро, Яак Валге и Лаури Лаатс, а также отраслевые эксперты Иви Проос, Криста Яаксон, Карин Йыэвеэр и Тоомас Тамсар.

За принятие этого решения высказались 64 члена Рийгикогу, против - один, трое воздержались.