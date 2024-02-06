Лаури Лаатс: реформисты соврали людям о «незначительном росте цен»

«Мы неоднократно подчеркивали, что разговоры реформистов о минимальном росте цен не имеют никакого отношения к реальной ситуации. Свежая статистика показывает, что инфляция в январе была гораздо выше, чем прогнозировало правительство. Институт конъюнктуры назвал причины столь высокой инфляции, одна из них - повышение налогов. В 2022 году количество проживающих в абсолютной бедности выросло в два с половиной раза, учитывая сегодняшние экономические показатели, можно предпожить, что социальное неравенство будет лишь усугубляться», - сказал депутат.

По оценке Лаатса, нет оснований надеяться, что инфляция в ближайшее время снизится, так как с 1 мая на 7 процентов вырастет акциз на топливо, на 20 процентов акциз на природный газ и на 45 процентов акциз на электричество, что повлечет за собой дальнейший рост индекса потребительских цен.

«Эстония приближается в социально-экономической катастрофе. Экономика страны падала два года подряд, объемы промышленного производства сократились в прошлом году более чем на 10 процентов, а безработица с сентября 2023 года неуклонно росла и на сегодняшний день у нас около 56 тясяч зарегистрированных безработных», - сказал Лаатс.

Он добавил, что у правительства отсутствует план спасения экономики и борьбы с ростом цен.

«Министр экономики Тийт Рийсало на днях пообещал, что объем экономики Эстонии к 2035 году увеличится в два раза, однако люди и предприятия нуждаются в срочных и эффективных решениях. Нынешняя коалиция вполне могла бы ввести налог на прибыль банков, снизить налог с оборота на продукты питания и разработать меры поддержки для энергоемких промышленных предприятий», - подчеркнул Лаатс.