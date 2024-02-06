За ошибку олимпийского чемпиона наказали всю сборную Норвегии

Легрейд получил наказание сразу же - на этапе МК в Ленцерхайде. Международный союз биатлонистов (IBU) постановил, что ему не разрешат стартовать в совместной гонке. Спустя полтора месяца после инцидента выяснилось, что Отдел по обеспечению честности биатлона (BIU) наложил дополнительное наказание на 26-летнего норвежца и всю команду.

Легрейд, выигравший два золота чемпионата мира в индивидуальном порядке, должен заплатить штраф в размере 500 евро, а сборная Норвегии была оштрафована на 2500 евро. Кроме того, вся норвежская команда должна пройти обучение безопасному обращению с оружием.

«Я пытался отпустить это, но оно постоянно напоминало о себе. Приятно, что теперь я могу об этом наконец забыть и полностью сосредоточиться на спорте. Я рад, что наказание не оказалось более суровым. По-моему, штраф и курс по обращению с огнестрельным оружием являются подходящим наказанием», - сказал Легрейд, который вместе со сборной завершает последние приготовления накануне стартующего на этой неделе в Ново-Месте чемпионата мира.