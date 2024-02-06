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Работы нет: эстонская строительная компания увольняет всех сотрудников

rus.postimees.ee
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Строители. Иллюстративное фото.
Строители. Иллюстративное фото. Фото: Tairo Lutter

В январе в числе прочих огорчила своих работников увольнениями компания Talum Ehitus, занимавшаяся реставрацией зданий и прекращающая деятельность из-за нехватки работы, пишет dv.ee.

«Больше никто не запрашивает ценовые предложения, а в Хаапсалу и так достаточно малых строительных компаний. Все дело в нехватке работы», – признал руководитель Talum Ehitus Хардо Ульм, который увольняет 12 человек и прекращает деятельность. По словам Ульма, у компании не осталось долгов.

Talum Ehitus в основном занималась, например, реставрацией церквей и других зданий, а также обычными строительными работами. Запросы, не говоря уже о работе, в почтовый ящик компании не поступали с октября, рассказал Ульм.

Читайте подробнее на dv.ee.

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