В январе в числе прочих огорчила своих работников увольнениями компания Talum Ehitus, занимавшаяся реставрацией зданий и прекращающая деятельность из-за нехватки работы, пишет dv.ee.
Работы нет: эстонская строительная компания увольняет всех сотрудников
«Больше никто не запрашивает ценовые предложения, а в Хаапсалу и так достаточно малых строительных компаний. Все дело в нехватке работы», – признал руководитель Talum Ehitus Хардо Ульм, который увольняет 12 человек и прекращает деятельность. По словам Ульма, у компании не осталось долгов.
Talum Ehitus в основном занималась, например, реставрацией церквей и других зданий, а также обычными строительными работами. Запросы, не говоря уже о работе, в почтовый ящик компании не поступали с октября, рассказал Ульм.
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