Работы нет: эстонская строительная компания увольняет всех сотрудников

«Больше никто не запрашивает ценовые предложения, а в Хаапсалу и так достаточно малых строительных компаний. Все дело в нехватке работы», – признал руководитель Talum Ehitus Хардо Ульм, который увольняет 12 человек и прекращает деятельность. По словам Ульма, у компании не осталось долгов.