ЕВРОВЫБОРЫ 1989 ГОДА ⟩ Мало кто понимал, что новый единый рынок свяжет экономики континента в одно целое

Когда в июне 1989 года жители 12 стран шли избирать Европарламент, они знали, что через несколько лет новый единый рынок свяжет экономики континента в одно целое, но мало кто понимал, как это повлияет на их жизнь. Поэтому преддверие европейских выборов в каждой стране по-прежнему в основном касалось внутренних вопросов.

Если на первых прямых выборах в Европейский парламент в 1979 году и на вторых выборах пять лет спустя более евроскептически настроенные силы склонны были описывать предшественника ЕС, Европейское экономическое сообщество, как нереальную федеральную фантазию и растущую роль Европарламента как ее выражение, то в преддверии выборов 1989 года подобных мнений было немного.

«Это говорит не только о том, что Европарламент стал восприниматься как легитимный независимый институт Европейских сообществ, но и о том, что его стремлением к большей власти не смогли воспользоваться его противники или представители Европейских сообществ, которые утверждали, что это незаконное стремление. Более того, ни в одной стране желательность членства в Европейских сообществах не была ключевым вопросом, вокруг которого можно было бы мобилизовать электорат», - пишет известный эксперт по ЕС Джульет Лодж в книге «Выборы в Европейский парламент 1989 года».

Выборы в Европарламент 1989 года Выборы состоялись 15-18 июня 1989 года.



Голосование проходило в 12 странах Европейского экономического сообщества.



Право голоса имели 245 миллионов граждан, из которых проголосовали 58,5 процента.



Всего было избрано 518 евродепутатов.