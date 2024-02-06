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ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Украинцы сотворили в понедельник историю в военном искусстве

Райнер Сакс
, эксперт по безопасности
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Райнер Сакс.
Райнер Сакс. Фото: Erik Prozes
  • Предложение Чехии весьма эффективно ограничило бы деятельность российских спецслужб в Европе
  • Россия вчера вела исключительно активную деятельность на фронтах
  • Россия ввела чрезвычайное положение в своих крупнейших портах на Балтийском море

Вчера стало известно, что беспилотный наземный дрон украинской армии смог уничтожить позиции противника во взаимодействии с воздушными дронами. Ранее успешного взаимодействия боевых роботов различного вида в реальной боевой обстановке не фиксировалось, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.

Президент Зеленский наконец отреагировал на слухи о замене главы ВСУ, заметив, что пришло время сменить лидеров как в политическом, так и в военном руководстве. Тем самым он все-таки подтвердил слухи о замене главкома ВСУ, хотя прямо об этом пока не еще не заявлено.

Неподходящее время

Вчера украинский министр, связанный с темой ветеранов войны, заявил о своей отставке. Президент в связи с этим публично заявил, что это изменение связано с необходимостью придания новой энергии ведомству. Можно предположить, что и другие смены на постах будут обоснованы аналогичным образом.

Зеленский, вероятно, сразу сделает новые назначения, чтобы избежать состояния постоянного напряжения людей на госслужбе. Однако большое количество изменений также помогает смягчить вопрос о замене главкома ВСУ. Конечно, право президента на принятие решений не может быть подвергнуто сомнению, но, принимая такое решение, человек идет на достаточно большой риск, особенно в плане разъяснения решения общественности. Глава ВСУ пока еще не сменился, и с оценкой событий определенно придется подождать.

Время для всей подобной деятельности, конечно, выбрано неудачное. Процесс принятия решений о помощи Украине остается неясным в США, а потенциальная внутренняя неопределенность или нестабильность в Украине усугубляет проблемы. Генерировать информационные манипуляции сейчас гораздо проще, чем отражать их. Вчера секретарь Совета безопасности Украины Данилов подтвердил, что во время войны в Украине выборов не будет. Конституция Украины однозначно не допускает проведения выборов в условиях военного положения. Однако если выборы будут отложены слишком надолго, это негативно отразится на легитимности украинских лидеров.

Предугадать или определить, когда наступит критический момент, невозможно, но только сменой министров или чиновников политический процесс не может бесконечно обновляться в условиях демократии.

Нидерландские истребители

Напряженная тупиковая ситуация в Конгрессе США, безусловно, не оказывает хорошего стратегического эффекта на Украину и побуждает Россию эскалировать свои атаки на фронтах. Хотя нынешняя активная фаза наступления больше связана с необходимостью российского руководства продемонстрировать успехи на фронте бойцам собственной армии и гражданам России.

Заявление правительства Нидерландов о том, что они передадут Украине еще шесть истребителей F-16, несколько помогло сбалансировать ситуацию. Всего Нидерланды пообещали передать Украине 24 истребителя. Фактических намеков на возможное прибытие истребителей в Украину в новой информации нет, и можно предположить, что в большом количестве они не будет применяться в боях в первой половине этого года.

Политические события в стане союзников

В выступлениях премьер-министра Франции Габриэля Атталя и канцлера Германии Олафа Шольца, которые встретились вчера, решительно обещалось увеличить помощь Украине. Стагнация внутренней политики США и постоянная нерешительность по внутриполитическим тактическим соображениям в конечном итоге больше всего вредят самим США.

Как сообщает Politico, Чехия внесла в ЕС предложение ограничить беспрепятственное передвижение российских дипломатов внутри Шенгенской зоны и не позволять им покидать страну, в которой они аккредитованы, без визы. Такое ограничение весьма эффективно препятствовало бы деятельности российских спецслужб и служб безопасности. Однако можно предположить, что большинство европейских стран психологически не готовы ввести такое ограничение.

Вчера, возможно, был исторический день в области ведения войны. Во всяком случае, ранее не встречалось информации о том, что зафиксирована успешная совместная работа боевых роботов разных видов в реальной боевой обстановке. Вчера же стало известно, что беспилотный наземный дрон украинской армии смог уничтожить позиции противника во взаимодействии с воздушными дронами.

Конечно, такого рода маневр был осуществлен с использованием технологии, которая все еще находится на стадии испытаний, но в любом случае это очень большое достижение. Как показал ход этой войны, украинская армия может очень быстро принять на вооружение совершенно новые технологии, особенно если их можно производить и разрабатывать собственными силами.

События на фронтах

Россия ввела чрезвычайное положение в своих крупнейших портах на Балтийском море. В качестве причины была названа угроза нападения дронов. Прежде всего, предполагается, что таким образом удастся уменьшить элемент неожиданности при освещении нападений в СМИ.

Вчера был день очень активных атак российских войск на фронтах.

В районе Сватово и Северодонецка Россия возобновила атаки в направлении Купянска и Лимана. По имеющейся информации, российской армии не удалось добиться серьезных успехов, однако в некоторых зонах ей удалось незначительно улучшить свои позиции.

В районе Бахмута российской армии вчера удалось таким же образом усилить свое давление к северу и югу от города. К северу от Бахмута российским войскам также удалось немного улучшить свои позиции, но это все равно существенно ситуацию не меняет.

Российская армия продолжила очень активные атаки в районе Авдеевки и Марьинки. На линии фронта существуют локальные движения, где обе стороны пытаются улучшить свои позиции. Однако российской армии удалось усилить давление в районе Авдеевки, и к северу от города ими был достигнут некоторый прогресс. Украинские силы не смогли полностью справиться с активностью российских ВВС, и сильные бомбардировки Авдеевки продолжаются.

На Южном фронте российские части бездействовали. Нечастые атаки на украинские позиции были организованы на восточном берегу Днепра. Можно считать достоверным, что подразделения российского десанта отказались от дальнейших прямых атак на восточном берегу Днепра, поскольку военное командование не сможет создать необходимые предпосылки для наступления. Можно предположить, что это сопротивление десантников будет сломлено российским командованием силовым решением, а не организацией деятельности по подавлению артиллерии и беспилотников Уркаины.

По всему фронту поступают сообщения о нехватке боеприпасов для украинской артиллерии, что мешает ей активно отражать наступление российских частей. Именно этой проблемой и объясняется в первую очередь существенно возросшая активность российской армии.

Госсекретарь США начал очередной визит на Ближний Восток

Желание США состоит в том, чтобы ускорить процесс заключения нового соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС. ХАМАС находится в ситуации, когда его не устраивает временное перемирие, а предыдущие предложения о перемирии были окончательно отвергнуты. Также говорят о разногласиях между руководством ХАМАС в изгнании и еще живыми лидерами ХАМАС в секторе Газа.

Трудно ожидать чего-то конкретного от дипломатии. На процесс больше влияет ситуация на поле боя. В последние дни Израиль не особенно агрессивно продвигался в секторе Газа, но каждый день Изриаль уничтожает объекты инфраструктуры ХАМАС. «Хезболла» также не усилила свое давление в Ливане, но перестрелки продолжаются довольно регулярно. При этом потери «Хезболлы» на несколько порядков выше.

Командование США оценило свои удары по позициям иранских группировок как успешные, однако новых атак в ближайшее время не планируется. Вчера хуситы нанесли еще один ракетный удар из Йемена по грузовому судну в Красном море.

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