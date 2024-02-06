ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Украинцы сотворили в понедельник историю в военном искусстве

Президент Зеленский наконец отреагировал на слухи о замене главы ВСУ, заметив, что пришло время сменить лидеров как в политическом, так и в военном руководстве. Тем самым он все-таки подтвердил слухи о замене главкома ВСУ, хотя прямо об этом пока не еще не заявлено.

Неподходящее время

Вчера украинский министр, связанный с темой ветеранов войны, заявил о своей отставке. Президент в связи с этим публично заявил, что это изменение связано с необходимостью придания новой энергии ведомству. Можно предположить, что и другие смены на постах будут обоснованы аналогичным образом.

Зеленский, вероятно, сразу сделает новые назначения, чтобы избежать состояния постоянного напряжения людей на госслужбе. Однако большое количество изменений также помогает смягчить вопрос о замене главкома ВСУ. Конечно, право президента на принятие решений не может быть подвергнуто сомнению, но, принимая такое решение, человек идет на достаточно большой риск, особенно в плане разъяснения решения общественности. Глава ВСУ пока еще не сменился, и с оценкой событий определенно придется подождать.