Наступили тяжелые времена: эстонские предприятия сокращают сотни людей

В январе из-за коллективных увольнений работу потеряли примерно 450 человек, следует из статистики Кассы по безработице. Неизвестно, сколько человек было уволено, скажем так, в обычном порядке. Безработица продолжает расти.

В середине января Тартуская тюрьма сообщила, что из-за реорганизации работы к концу месяца сократит 102 рабочих места. Портал ERR писал, что с 1 июля количество мест в Тартуской тюрьме сократится вдвое, в результате чего 90 человек потеряют работу. Как рассказал руководитель тюремной службы Райт Куузе, 250 заключенных будут переведены из Тартуской тюрьмы в Таллиннскую тюрьму, а по состоянию на 1 июля в Тартуской тюрьме останется чуть более 300 заключенных. В настоящий момент в Тарту находится 555 заключенных.