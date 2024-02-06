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Наступили тяжелые времена: эстонские предприятия сокращают сотни людей

Ангелина Тякер
, журналист
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Касса по безработице.
Касса по безработице. Фото: logo

По данным Кассы по безработице, в январе 16 предприятий сообщили о сокращении почти 450 сотрудников. Больше всего уведомлений о сокращении поступило из сферы перерабатывающей промышленности.

В январе из-за коллективных увольнений работу потеряли примерно 450 человек, следует из статистики Кассы по безработице. Неизвестно, сколько человек было уволено, скажем так, в обычном порядке. Безработица продолжает расти. 

В середине января Тартуская тюрьма сообщила, что из-за реорганизации работы к концу месяца сократит 102 рабочих места. Портал ERR писал, что с 1 июля количество мест в Тартуской тюрьме сократится вдвое, в результате чего 90 человек потеряют работу. Как рассказал руководитель тюремной службы Райт Куузе, 250 заключенных будут переведены из Тартуской тюрьмы в Таллиннскую тюрьму, а по состоянию на 1 июля в Тартуской тюрьме останется чуть более 300 заключенных. В настоящий момент в Тарту находится 555 заключенных.

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