Наступили тяжелые времена: эстонские предприятия сокращают сотни людей

По данным Кассы по безработице, в январе 16 предприятий сообщили о сокращении почти 450 сотрудников. Больше всего уведомлений о сокращении поступило из сферы перерабатывающей промышленности.
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В январе из-за коллективных увольнений работу потеряли примерно 450 человек, следует из статистики Кассы по безработице. Неизвестно, сколько человек было уволено, скажем так, в обычном порядке. Безработица продолжает расти.