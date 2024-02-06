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Ожидания выше реальности: в низких продажах McDonald's винит войну Израиля и ХАМАС

Аймур-Яан Кескель
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Бургер Double Big Mac и картофель фри в ресторане McDonalds.
Бургер Double Big Mac и картофель фри в ресторане McDonalds. Фото: imago/Rüdiger Wölk

Международная сеть быстрого питания McDonald's объявила, что оборот компании составил более шести миллиардов долларов, но еще больший рост замедлила война Израиля с ХАМАС. Партнер McDonald's, действующий в Израиле, предложил скидки израильским солдатам, что вызвало бурю возмущения на Ближнем Востоке и призывы бойкотировать ресторан быстрого питания, пишет американский медиаканал CNBC.

McDonald's сообщил, что выручка в четвертом квартале выросла на восемь процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 6,41 миллиарда долларов. Однако аналитики ожидали несколько большего оборота - 6,45 миллиарда долларов.

Чистая прибыль компании на акцию выросла на 18 процентов до 2,95 доллара, превысив ожидания аналитиков в 2,82 доллара.

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