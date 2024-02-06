Международная сеть быстрого питания McDonald's объявила, что оборот компании составил более шести миллиардов долларов, но еще больший рост замедлила война Израиля с ХАМАС. Партнер McDonald's, действующий в Израиле, предложил скидки израильским солдатам, что вызвало бурю возмущения на Ближнем Востоке и призывы бойкотировать ресторан быстрого питания, пишет американский медиаканал CNBC.
Для подписчиков
Ожидания выше реальности: в низких продажах McDonald's винит войну Израиля и ХАМАС
McDonald's сообщил, что выручка в четвертом квартале выросла на восемь процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 6,41 миллиарда долларов. Однако аналитики ожидали несколько большего оборота - 6,45 миллиарда долларов.