«Отечество» инициирует законопроект об улучшении условий труда учителей

Об этом сообщила пресс-служба фракции «Отечества». Как отметила партия, компромиссным решением правительства было обещание в дополнение к небольшому повышению зарплаты заключить с учителями долгосрочное соглашение о заработной плате и создать модель карьеры для учителей.

«К сожалению, до сего времени опыт общения учителей с правительством показал, что эти обещания не сдержаны. Даже обещанные 12,7 млн евро, которые должны были быть выделены на повышение зарплаты, до сих пор не внесены в парламент в качестве дополнительного бюджета. На данный момент есть только невыполненные обещания», - сказал Тынис Лукас.

В завялении фракции подчеркивается, что «Отечество» хотело бы оказать давление на правительство, чтобы коалиция выполнила свои обещания и разработала необходимые законы для повышения зарплаты учителей до обещанного уровня и для разработки карьерной модели, учитывающей условия труда, включая расчет нагрузки и объема дополнительных задач.