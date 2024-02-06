Вт, 6.02.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG

Назван победитель летней Олимпиады 2024. Но это не точно

rus.postimees.ee
Copy
Официальный талисман летней Олимпиады 2024.
Официальный талисман летней Олимпиады 2024. Фото: Benoit Tessier

Названа страна, которая, предположительно, станет победительницей на летней Олимпиаде, которая пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

Аналитическая компания Nielsen Gracenote Sports специализируется на спортивной аналитике. По ее данным, первое место по медальному зачету займет США – именно штаты наберут как максимальное количество золотых медалей, так и станут лидерами по общему числу завоеванных наград.

Разумеется, прогноз не дает 100-процентной гарантии, но вероятность, что он сбудется, весьма высока.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх