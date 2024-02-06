Названа страна, которая, предположительно, станет победительницей на летней Олимпиаде, которая пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.
Назван победитель летней Олимпиады 2024. Но это не точно
Аналитическая компания Nielsen Gracenote Sports специализируется на спортивной аналитике. По ее данным, первое место по медальному зачету займет США – именно штаты наберут как максимальное количество золотых медалей, так и станут лидерами по общему числу завоеванных наград.
Разумеется, прогноз не дает 100-процентной гарантии, но вероятность, что он сбудется, весьма высока.