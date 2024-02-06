Найден способ улучшить качество жизни астматиков, но есть препятствие

Исследователи выясняли, улучшают ли занятия физической активностью, такие, как занятия аэробикой или силовые тренировки, качество жизни людей, страдающих астмой.

Результаты показали, что активные физические упражнения приносят астматикам пользу, но при этом страдающим астмой людям трудно выполнить серьезные упражнения. Предложенные движения упражнений были трудными или непосильными для людей, у которых есть и дополнительные заболевания. По мнению команды исследователей, видеоконференции, smart-часы и мобильные приложения могут смягчить эти барьеры. Ученые изучили данные 25 различных исследований с участием 1849 человек, страдающих астмой.

«Физическая активность очень важна для больных астмой. 150 минут умеренной активности дает астматикам много преимуществ, включая улучшение функции легких», - сказал профессор Эндрю Уилсон из Медицинской школы UEA в Норидже.

Предыдущие исследования показывали, что астматики в большистве своем менее активны и ведут малоподвижный образ жизни.

Исследователь Линн Тайсон отметила, что меры физической активности имели значительные преимущества в улучшении качества жизни астматиков и уменьшении симптомов астмы.

«Это важный вывод, поскольку рекомендации пациентам внести важные изменения в поведении могут улучшить показатели их здоровья в долгосрочной перспективе», - добавила Тайсон.