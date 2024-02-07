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Полиция сократит использование предупреждающих знаков во время замера скорости по всей Эстонии

Сергей Светлов
, репортер-редактор
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Предупреждающий знак о замере скорости на Нарвском шоссе.
Предупреждающий знак о замере скорости на Нарвском шоссе. Фото: Скриншот Google Maps.

Во вторник, 6 февраля, полиция сообщила, что ужесточит проверки в центре Таллинна и сократит использование предупреждающих знаков во время замеров скорости. Rus.Postimees выяснил, что перемены произойдут не только в столице.

Как отметил руководитель службы по надзору за дорожным движением Департамента полиции и погранохраны (PPA) Таави Кирсс, полиция решила с начала этого года сократить использование предупреждающих знаков перед мобильными камерами контроля скорости по всей Эстонии с целью сделать водителей более внимательными и лучше защитить пешеходов.

«Использование указательного знака автоматического контроля не является обязательным, и водители не должны на него полагаться. Поскольку в дорожном движении правила действуют одинаково для всех, отсутствие знака не должно быть проблемой, если ехать с разрешенной скоростью и соблюдать закон», - сказал он.

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