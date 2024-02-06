ВИДЕО ⟩ В Латвии погоня за пьяным водителем завершилась разбитым микроавтобусом полиции

Портал Sadursme указывает, что в пятницу, 2 февраля, муниципальная полиция Бауски ,вероятно, преследовала пьяного водителя.

Как видно на кадрах видео, полицейский микроавтобус съехал с проезжей части и сильно разбит. Гораздо дальше от проезжей части на лугу находится другой перевернувшийся на бок автомобиль.

Портал TVNET связался как с Госполицией, так и с муниципальной полицией Бауски, чтобы выяснить детали произошедшего.

По информации Государственной полиции, 2 февраля 2024 года незадолго до 15:00 в волости Гайлишу Бауского края мужчина 1986 года рождения управлял автомобилем Volvo, находясь в состоянии алкогольного опьянения - в его организме констатировано 1,86 промилле.

Сотрудники муниципальной полиции Бауского края решили остановить автомобиль, однако водитель попытался скрыться. Муниципальная полиция начала преследование на трафарированном автомобиле Toyota.

Водитель Volvo, совершая поворот, не справился с управлением, в результате чего съехал с проезжей части и врезался в столб. Автомобиль полиции также съехал с дороги и врезался в столб.

В результате ДТП пострадали два человека, которым оказали медицинскую помощь. В отношении пьяного водителя начат уголовный процесс, в свою очередь за совершение ДТП и неподчинение требованиям стражей порядка начат административный процесс.